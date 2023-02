Bo Nickal ‘rindo’ do grappling de Alex Pereira x Israel Adesanya: ‘É uma ótima luta para mim’

Bo Nickal pode não ter feito sua estreia no UFC, mas ainda gosta de ter chances contra os dois maiores pesos médios do mundo, o campeão do UFC Alex Pereira e o ex-campeão Israel Adesanya.

“Não vou dizer [that’s an] luta fácil, porque [Pereira] é perigoso. Mas no que diz respeito aos estilos, é uma ótima combinação para mim”, disse Nickal na quarta-feira A Hora do MMA.

“Eu assisti a luta deles algumas vezes e o grappling, você sabe – as trocas de trocação são super impressionantes, isso nem é preciso dizer. Eles são atacantes absolutamente de elite. Mas quando eles se encontram, é quase engraçado. Tipo, eu estou rindo de como eles estão se movendo e o que estão fazendo e outras coisas. E talvez eles se sintam assim comigo quando estou batendo almofadas e batendo no saco e outras coisas. Mas eu sinto que, se eu agarrasse qualquer um desses caras, não seria bom para eles. E acho que todo mundo sabe disso, então não é uma declaração chocante ou muito estranha, na minha opinião.”

Nickal, 27, é um dos candidatos mais elogiados em todos os esportes de combate. O americano está entre os lutadores da NCAA mais condecorados de todos os tempos, tricampeão da Divisão I. Ele também parecia imparável até agora em sua breve carreira no MMA, vencendo suas três primeiras lutas profissionais em menos de três minutos combinados, as duas últimas delas no UFC’s Série contendor. Muitos já saudaram Nickal como um futuro campeão do UFC.

Ele ainda está no começo de sua jornada no UFC, no entanto. Nickal está programado para fazer sua estreia no octógono contra Jamie Pickett em 4 de março no UFC 285.

Pickett, é claro, está muito longe de Pereira e Adesanya, ambos unanimemente classificados como os melhores lutadores de 185 libras do mundo, com uma série de vitórias de destaque sobre os principais concorrentes compartilhadas entre eles. Mas isso não diminui a confiança de Nickal sobre como ele se sairia contra qualquer um dos dois, especialmente porque ele continua a ganhar mais experiência na jaula.

“Acho que quanto mais eu experimento o MMA, mais experiência eu ganho em sparring e coisas assim, você só entende um pouco melhor o range, você entende quando está em perigo. E a realidade é que, sempre que estou lutando contra um cara que é striker, eles ficam ansiosos. Eu não tenho nenhum”, disse Nickal. “Tipo, se eles vão me nocautear, eles têm que me pegar chegando de alguma forma, o que é incrivelmente difícil de fazer, ou me levar para baixo e esperar que eu não os derrube enquanto isso está acontecendo. Então é assim, eu tenho toda a vantagem no ritmo da luta e apenas controlando a distância e esse tipo de coisa.

“Na realidade, não vou sentar aqui e ficar na sua frente em uma situação de 50-50 e deixar você me chutar na cabeça. Eu vou estar dentro ou fora, certo? E eu sei que tenho cardio e ritmo bons o suficiente para que eu possa fazer isso por 25 minutos se precisar, além do fato de que, uma vez que eu o agarre e o segure, você ficará exausto, você vai terminar. E isso é apenas se você sobreviver, e se você não for estrangulado ou não for muito espancado e o árbitro parar.

“Então, na minha opinião, haverá o perigo de, ei, eu me inclino e me inclino para o lado errado e sou atingido. Mas quanto mais experiência eu ganho, menos provável que isso aconteça.”

Apesar de sua confiança, Nickal notou que ele não está realmente com pressa de chegar rapidamente ao topo da divisão dos médios do UFC. Ele quer levar seu tempo e abordar sua carreira da maneira certa, e ele sabe que trabalhar duro e continuar melhorando e se desenvolvendo é o objetivo mais importante em sua agenda neste início de carreira no MMA.

Dito isto, se o UFC quiser prendê-lo a um foguete direto para a disputa após o UFC 285, ele está confiante de que estará pronto para lidar com quaisquer desafios que aparecerem em seu caminho.

“Não é nada louco. Eu sinto que há absolutamente um caminho”, disse Nickal. “E acho que, para mim, posso ver isso de duas maneiras. Um, há um caminho fácil para o título onde eu poderia lutar três ou quatro vezes e chegar lá. Mas meu objetivo não é ganhar o cinturão e pronto, né?

“Quero ser o melhor lutador peso por peso do planeta. E então, se eu tiver que enfrentar outros caras que têm estilos de grappling fortes, coisas assim, estou bem com isso, e é por isso que treino tão duro quanto treino, por que dedicar meu tempo e por que quero para melhorar em tudo no esporte, porque meu objetivo não é apenas pegar o que fiz e meio que usar isso e chegar ao topo dessa forma, certo?

“É claro que sempre vou tirar vantagem disso, mas quero ter certeza de que vou completar meu jogo e que posso vencer absolutamente qualquer pessoa no planeta, independentemente de seu estilo. E então estou trabalhando todos os dias para melhorar cada aspecto do meu jogo. Com isso dito, toda vez que entro em uma luta, estamos lutando. E isso sempre será algo que eu estou aproveitando.”