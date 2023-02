‘Boa merda dando um tapa nele’: profissionais reagem ao intrometimento de Dustin Poirier no desfile

Dustin Poirier recebeu alguns high-fives de outros lutadores depois de dar um tapa em um intruso em um desfile local.

Em um vídeo postado no Twitter via Arte da Guerra6disse heckler imprimiu uma citação de Conor McGregor – e o nome de sua empresa – e mostrou ao ex-campeão interino.

Assim que Poirier deu uma olhada na mensagem – parte da conversa desagradável da estrela irlandesa durante sua trilogia – ele reagiu visivelmente. Quando o intrometido estendeu o braço para um high-five, Poirier deu um tapa.

Veja como os lutadores reagiram ao movimento do heckler e de Poirier.

Poirier permanece sem marcação desde sua finalização no terceiro round sobre Michael Chandler no UFC 281, que o colocou de volta na coluna de vitórias após uma tentativa fracassada pelo título indiscutível dos leves contra Charles Oliveira no UFC 281.

Poirier e sua esposa, Jolie, administram a Good Fight Foundation, que arrecada dinheiro para causas beneficentes leiloando seu equipamento de luta. O molho picante homônimo de Poirier é um dos vários negócios nos quais ele investiu, incluindo uma parceria em um mercado de vinhos local em sua cidade natal, Lafayette, La.

Aqui está o vídeo completo do tapa.