Boas notícias para o Real Madrid: lesão de Courtois não é grave

Thibaut Courtois foi submetido a exames na manhã desta segunda-feira após faltar Jogo do Real Madrid contra o Real Mallorca neste domingo e a boa notícia para Los Blancos é que sua lesão não é grave.

Isso significa que ele não está descartado para a final do Mundial de Clubes, se Real Madrid passar da semifinal, mas sua participação dependerá de como ele evoluir nos próximos dias.

O guarda-redes belga não estará presente na meia-final, uma vez que não viajará para Rabat com os restantes companheiros na segunda-feira à tarde.

No entanto, ele pode se juntar a eles na quinta ou sexta-feira, se conseguir se recuperar a tempo e Real Madrid chegar à final.

Carlos AncelottiOs homens de ‘voarão para Marrocos às 19:00 CET. Sua semifinal contra Al Ahly acontecerá na quarta-feira, 8 de fevereiro, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah.

Lesão de Courtois no aquecimento

Courtois sentiu desconforto durante o aquecimento que Real Madridtitulares do ‘s estavam se apresentando no gramado do Son Moix antes do duelo de domingo contra Real Mallorca.

Ele imediatamente informou o treinador de goleiros, Luis Llopis, e a equipe médica. Juntos decidiram que ele não iria se forçar após sentir um desconforto no abdutor da perna esquerda.

Ancelotti e sua equipe tomaram essa decisão devido a Real Madridcalendário congestionado de fevereiro. Los Blancos poderia jogar oito partidas em quatro competições diferentes, incluindo quatro na LaLiga Santander, duas no Mundial de Clubes, uma na Copa del Rey e uma na Liga dos Campeões.

Real Madrid informou aos funcionários que Andriy Lunin preencheria para Courtois contra Real Mallorcaque venceu o Los Blancos por 1 a 0 na tarde de domingo.