Bob Iger recebe a mensagem da Disney para anúncio do Super Bowl comemorando 100 anos

Quanto ao que está no anúncio em si… um rolo de compilação de destaque cheio de trechos e fotos de seu enorme cofre de conteúdo ao longo dos anos, que é misturado com imagens de fãs (especialmente crianças pequenas) vestidos como seus personagens favoritos da Disney e curtindo os parques.

É um tributo legal ao que a Disney ofereceu/realizou – mas o que é ainda mais impressionante (pelo menos para os usuários do Twitter em todo o mundo) é ver o quão grande o guarda-chuva da Disney realmente é… como quase todas as subsidiárias de propriedade da Disney twittou este mesmo vídeo.

Todos eles também apresentam exatamente a mesma legenda … “Você tornou este sonho realidade.” Todas as contas oficiais da Disney – abrangendo tudo, desde Marvel a Star Wars e Disney Animation a Pixar, bem como os diferentes parques ao redor do mundo – postaram isso, tudo em uníssono.

ICYMI … Iger foi morto mais uma vez no final do ano passado após Bob Chapek foi afastado – isso depois que o Conselho de Administração aparentemente sentiu que ele não estava servindo aos melhores interesses da empresa.

E não vamos começar com todas as coisas da guerra cultural em que a Disney está envolvida ultimamente – essa é outra dor de cabeça com a qual eles estão lidando … e provavelmente continuará a batalha. Sem mencionar uma guerra de procuração que ele está travando com membros do conselho excessivamente zelosos – um outro problema.