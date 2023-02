Bolsa Família atendeu mais de 21 milhões de pessoas em janeiro

Mais de 21,9 milhões de indivíduos receberam o dinheiro do Bolsa Família em janeiro. A informação foi confirmada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Os pagamentos deste mês começaram no dia 18 e já foram concluídos.

Comparando com os números registrados pelo antigo Auxílio Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é possível dizer que o programa permanece estável mesmo após a mudança de governo. Em dezembro do ano passado, o projeto anterior fez pagamentos para 21,9 milhões de pessoas, segundo os dados oficiais.

Outro ponto que não mudou até aqui foi o valor das liberações do benefício social. Até o ano passado, os usuários recebiam R$ 600 mínimos por mês, o mesmo patamar que foi repassado aos usuários neste mês de janeiro. De toda forma, é importante lembrar que a estabilidade já foi considerada uma vitória para o novo governo.

Valores poderiam ter caído

Até o início de dezembro do ano passado, a perspectiva para o Bolsa Família era de queda de valores para este ano de 2023. Contudo, antes mesmo de assumir o poder formalmente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu apoio do Congresso Nacional para aprovar a chamada PEC da Transição.

O documento permitiu a liberação de R$ 145 bilhões dentro do teto de gastos públicos. Este dinheiro é mais do que suficiente para garantir a manutenção do Bolsa Família no valor de R$ 600 neste início de ano. Desta forma, a avaliação do governo é que esta manutenção do valor já teria sido por si só uma vitória.

O Bolsa Família em fevereiro

Para o mês de fevereiro, o Bolsa Família deverá seguir o mesmo desenho visto em janeiro deste ano. Segundo informações de bastidores, a tendência natural é que o processo de pente-fino ainda não tenha chegado ao fim antes do início da nova rodada de liberações.

Desta forma, o mais provável é que o sistema de pagamentos de R$ 600 para pouco mais de 21 milhões de pessoas seja mantido. Nossa equipe entrou em contato com uma das integrantes do Ministério, Letícia Bartholo. Na oportunidade, ela garantiu que o sistema seguirá o mesmo. “A linha de entrada, por ora, é a mesma”, disse ela.

Abaixo, você pode conferir o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de fevereiro.

Usuários com NIS final 1: 13 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 14 de fevereiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 15 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 16 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 17 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 22 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 23 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 24 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de fevereiro (terça-feira).

Março

É a partir do mês de março que o Bolsa Família deverá ganhar uma nova roupagem. A expectativa é que o programa passe a ter mudanças significativas tanto no número de atendidos, como também nos valores pagos aos usuários.

A partir de março o Governo Federal deverá iniciar os pagamentos do adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade. Além disso, a tendência é que o número total de usuários seja reduzido após a conclusão do processo de pente-fino.