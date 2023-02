Bolsa Família: beneficiários com NIS final 0 recebem amanhã terça-feira (28)

A Caixa Econômica Federal pagará amanhã terça-feira (28), a parcela de fevereiro do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 0. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, em fevereiro, o Bolsa Família, maior programa de transferência de renda do Brasil deverá alcançar 21,86 milhões de famílias. O impacto nos cofres públicos será de R$ 13,2 bilhões. O valor médio recebido mensalmente pelas famílias equivale a R$ 606,91.

Desde janeiro de 2023, o programa voltou a ser chamado Bolsa Família. O valor de R$ 600,00 foi viabilizado após aprovação da Emenda Constitucional da Transição. Por meio dela, foi permitido a utilização de até R$ 145 bilhões além do teto de gastos neste ano. Destes, R$ 70 bilhões serão destinados a custear o benefício.

Contudo, os atuais pagamentos ainda não contam com os R$ 150,00 a mais para as famílias que tem em sua composição crianças de 0 até 6 anos. Até março, o governo pretende finalizar o pente-fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) para eliminar fraudes.

Quando começa a ser pago o adicional do Bolsa Família

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), chefiado por Wellington Dias, o adicional de R$ 150,00 deverá começar a ser pago a partir do mês de março. Este é o momento em que o governo pretende relançar o programa Bolsa Família.

Como se inscrever no Bolsa Família

Para ter acesso ao programa, o responsável pela família deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), se dirigir a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da cidade, portando os documentos pessoais das componentes da residência, comprovando identidade e renda.

Documentos necessários:

CPF;

Carteira de identidade;

Carteira de trabalho;

Título de eleitor;

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento.

Auxílio Gás

O Auxílio Gás também será pago amanhã para as famílias com NIS final 0. O valor médio do benefício é de R$ 112,00 em fevereiro, de acordo com o calendário do Bolsa Família.

O programa de concessão do valor equivalente a um botijão de 13 kg, tem duração prevista até 2026. Neste mês, o auxílio alcançará 5,95 milhões de famílias. A aprovação do benefício se deu por meio da Emenda Constitucional da Transição. Apenas em fevereiro, o governo gastará R$ 667,2 milhões com o auxílio.

Calendário de pagamentos

NIS de final 1: 13 de fevereiro (já pago);

NIS de final 2: 14 de fevereiro (já pago);

NIS de final 3: 15 de fevereiro (já pago);

NIS de final 4: 16 de fevereiro (já pago);

NIS de final 5: 17 de fevereiro (já pago);

NIS de final 6: 22 de fevereiro (já pago);

NIS de final 7: 23 de fevereiro (já pago);

NIS de final 8: 24 de fevereiro (já pago);

NIS de final 9: 27 de fevereiro (já pago);

NIS de final 0: 28 de fevereiro.