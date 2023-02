Bolsa Família de FEVEREIRO está prestes a ser pago; veja como consultar 

O pagamento de fevereiro do Bolsa Família começa na próxima segunda-feira (13). Os repasses serão antecipados por dois motivos: o primeiro é em razão do feriado de Carnaval, e o segundo devido a quantidade de dias no mês, sendo 28.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) ainda não divulgou quantas pessoas receberão neste mês. Em janeiro, o benefício foi pago a 21,9 milhões de famílias com valor mínimo de R$ 600.

A liberação dos valores é gradativa, seguindo a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Lembrando que o Governo Federal retomará os pagamentos do Vale-Gás, que continuará no valor de 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg.

Calendário de fevereiro do Bolsa Família

Assim, os repasses do Bolsa Família ocorrem conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Confira:

13 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 1;

14 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 2;

15 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 3;

16 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 4;

17 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 5;

22 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 6;

23 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 7;

24 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 8;

27 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 9;

28 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 0.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Governo LULA ainda prevê colocar mais 4 regras para recebimento do Bolsa Família:

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.

Como consultar o benefício do Bolsa Família?

A consulta pode ser realizada com o número de CPF por meio das seguintes plataformas:

Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Atendimento Caixa – telefone 111;

Ministério da Cidadania – telefone 121.

Saiba como se cadastrar no programa social

A seleção dos beneficiários do Bolsa Família é feita automaticamente pelo Ministério da Cidadania, no entanto, é indispensável que as famílias que se enquadrem nos requisitos do programa estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Para isso, é necessário se dirigir até um posto de cadastramento ou Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para fornecer os documentos e informações solicitadas.