Bolsa Família e Auxílio Gás: Veja quem recebe amanhã e valores de fevereiro

O Bolsa Família e o Auxílio Gás de fevereiro serão pagos nesta sexta-feira (16) para quem tem NIS de final 5.

NIS de final 1: 13 de fevereiro (já pago);

NIS de final 2: 14 de fevereiro (já pago);

NIS de final 3: 15 de fevereiro (já pago);

NIS de final 4: 16 de fevereiro (já pago);

NIS de final 5: 17 de fevereiro;

NIS de final 6: 22 de fevereiro;

NIS de final 7: 23 de fevereiro;

NIS de final 8: 24 de fevereiro;

NIS de final 9: 27 de fevereiro;

NIS de final 0: 28 de fevereiro.

O Governo Federal vai pagar o Bolsa Família a 21,8 milhões de famílias. O número de beneficiários do programa deve diminuir em 2023 após o governo finalizar o pente-fino. A expectativa é de corte de 1,5 milhão de benefícios irregulares.

Valor do programa em 2023

Em média o pagamento do Bolsa Família no mês de fevereiro será de R$ 606,91. Os beneficiários têm até 4 meses para realizar os saques.

Quem tem direito ao Auxílio Gás

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo;

Famílias que tenham na sua composição pessoas que morem na mesma casa e recebam o BPC (Benefício de Prestação Continuada), inscritas ou não no CadÚnico

Valor do Auxílio Gás

Em fevereiro cerca de 5,95 milhões de famílias vão receber o benefício. O valor será de R$ 112,00.

Inscritos no CadÚnico, terão o pagamento do Auxílio Gás ao responsável familiar, preferencialmente à mulher, que deve ser indicada no cadastro. Para quem recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC), o pagamento será feito ao titular do benefício ou ao seu responsável legal.

Inscrição no Bolsa Família

Não há nenhuma forma direta para se inscrever no Bolsa Família. A porta de entrada para participação em qualquer programa social do governo é através do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). No entanto, existem regras a serem seguidas. São elas:

Estar ativamente inscrito no Cadastro Único;

Ter renda per capita mensal de R$ 105,00 (por pessoa);

Famílias com lactantes, gestantes ou integrantes de até 21 anos de idade, a renda per capita permitida é de R$ 210,00.

Documentos necessários

CPF;

Carteira de identidade;

Carteira de trabalho;

Título de eleitor;

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento.

Lançamento do novo Bolsa Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou ontem quarta-feira (15) o lançamento do novo programa Bolsa Família para próxima semana. O benefício será feito no valor de R$ 600 mensais com um adicional de 150 reais por criança 0 até 6 anos.

“Semana que vem vamos anunciar um novo Bolsa Família de 600 reais e mais 150 reais por criança, para que as famílias tenham condições de comprar alimentos de qualidade para seus filhos”, disse o Chefe do Executivo Federal em discurso após visitar canteiro de obras para duplicação da BR-101 em Maruim (SE).