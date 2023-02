Bolsa Família: EXCELENTE NOTÍCIA cai como um PRESENTE para os brasileiros

O novo Bolsa Família ainda não foi oficializado pelo governo Lula. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o projeto deve ser apresentado em fevereiro. Na ocasião, também será implementado um valor adicional de R$ 150. Neste sentido, algumas famílias poderão receber R$ 900 por mês.

Entenda o novo pagamento do programa social a seguir!

Parcela de R$ 900 do Bolsa Família

O novo governo está empenhado na reestruturação do Bolsa Família em 2023. Desde janeiro, os beneficiários estão recebendo uma parcela fixa de R$ 600. Contudo, o presidente Lula ainda pretende liberar um valor extra às famílias contempladas.

A medida é uma promessa de campanha do petista, que garantiu o pagamento de R$ 150 para as famílias que possuem crianças com até seis anos de idade. Segundo a equipe petista, o pagamento extra foi a maneira encontrada para amparar as despesas extraordinárias dos menores.

No entanto, é importante frisar que o benefício se limita a duas crianças por família. Deste modo, um mesmo grupo familiar poderá receber R$ 300 (duas parcelas do extra de R$ 150), que somado ao benefício fixo chega a R$ 900.

Contudo, é importante frisar que a aprovação do novo programa deve ficar para o mês de março. Sendo assim, os brasileiros só receberão a parcela de R$ 900 a partir do 3º mês do ano. Além disso, novas condições devem ser implementadas no projeto.

Regras para receber o novo Bolsa Família

Na prática, para receber o benefício adicional de R$ 150, antes de qualquer coisa, é preciso ser beneficiário do Bolsa Família. Para entrar no programa, o cidadão deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) e corresponder aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Após a oficialização do Bolsa Família, a equipe de LULA ainda prevê colocar mais 4 regras, sendo elas:

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.

Como consultar o benefício?

Veja as opções para consultar o benefício a seguir:

Consulta no App CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”; Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

Consulta no App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF.

Por telefone

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério da Cidadania.