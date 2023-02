Bolsa Família vai pagar adicional de R$ 150 em fevereiro?

No último mês de janeiro, o novo Governo Federal conseguiu cumprir a promessa de pagar o Bolsa Família no valor de R$ 600 para todos os usuários. Contudo, os repasses adicionais de R$ 150 por filhos menores de seis anos não apareceram na conta, e isto acabou frustrando parte dos usuários do benefício.

A frustração, aliás, deverá se estender por pelo menos mais um mês. De acordo com as informações oficiais, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome não deverá repassar o adicional de R$ 150 neste mês de fevereiro. Os cidadãos terão que esperar um pouco mais.

Recentemente, o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT) revelou que o anúncio do novo Bolsa Família será feito neste mês de fevereiro. Com esta declaração, alguns usuários imaginaram que o adicional já poderia começar a ser pago agora. Contudo, o fato é que o saldo só será repassado a partir de março.



O Governo Federal segue alegando que a liberação do adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade só vai começar a ser pago depois da conclusão do processo de pente-fino. Trata-se de um sistema que está analisando as contas dos usuários do Cadúnico para definir quem pode receber o saldo de fato.

Hoje, dados mais recentes do Ministério apontam que pouco mais de 21 milhões de pessoas estejam dentro do programa Bolsa Família. Com o pente-fino, a tendência é que este número diminua nas próximas semanas, e só depois desta redução é que o adicional de R$ 150 começaria a ser pago.

Adicional de R$ 150

O adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade foi uma das principais promessas de Lula na campanha presidencial. Com a aprovação da PEC da Transição no final do ano passado, o Governo Federal conseguiu o espaço no orçamento para realizar esta liberação.

Isto significa que o poder executivo já poderia ter começado a bancar esta despesa, mas optou por aguardar mais um pouco até concluir o processo de pente-fino. Logo depois deste prazo, o cidadão não vai mais precisar se inscrever neste adicional.

O Ministério do Desenvolvimento Social deverá analisar os dados do Cadúnico para saber quem realmente pode receber o bônus. Quem tem filhos menores de seis anos, mas não registrou o seu nome no Cadúnico certamente não poderá receber o adicional.

Bolsa Família

Mesmo sem o pagamento do bônus de R$150 em fevereiro, o fato é que o Ministério vai seguir com as liberações regulares do programa neste mês. Os depósitos, aliás, começam já a partir do próximo dia 13.

Sem o adicional, fica valendo a ideia de que todos os usuários devem ganhar um patamar de R$ 600 por família, assim como estava acontecendo até aqui. Veja abaixo o calendário de liberações:

Usuários com NIS final 1: 13 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 14 de fevereiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 15 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 16 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 17 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 22 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 23 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 24 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de fevereiro (terça-feira).