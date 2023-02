Bolsonaro criou, agora LULA bate o martelo e define o FIM de saque, ÚLTIMO suspiro para trabalhadores

O saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) continua ativo e sem mudanças neste mês de fevereiro. Desse modo, os trabalhadores aderentes a modalidade podem fazer o seu saque anual.

Todavia, é importante lembrar que a partir de março novas adesões não serão aceitas, de acordo com o Ministério do Trabalho. Sendo assim, este fim de mês é o último ‘suspiro’ para quem ainda deseja efetuar o saque do dinheiro.

Veja mais informações a seguir.

Fim o saque-aniversário do FGTS

De acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a modalidade de saque-aniversário viabilizada a partir do FGTS, deve ser suspensa em breve. A previsão é que novas adesões não sejam mais aceitas a partir do mês de março.

Marinho já vinha alertando a população sobre a suspensão da modalidade em algumas entrevistas nos últimos dias. No entanto, a confirmação sobre o fim do saque-aniversário pelo FGTS só ocorreu em entrevista à GloboNews.

A expectativa é que o Conselho Curador do FGTS se reúna no dia 21 de março para estabelecer novas condições sobre o tema. A justificativa do ministro perante ao saque-aniversário está fundada no desfalque que ele acredita acontecer nos cofres do Fundo de Garantia.

Em suma, o FGTS é direito de todo o trabalhador que atua com a certeira assinada. A poupança é criada com depósitos mensais realizados pelo empregador todos os meses. O valor deve equivaler a 8% do salário bruto do colaborador.

No entanto, mesmo que seja de direito do trabalhador, os recursos só podem ser sacados em situações específicas, como através do saque-aniversário. Todavia, para Marinho, em alguns casos a modalidade pode prejudicar o trabalhador.

Ele acredita que a opção pois desvirtuando o real sentido do FGTS, que é criar uma poupança para amparar o trabalhador em situações necessárias, como no desemprego. De antemão a justificativa é “proteger a poupança dos trabalhadores”.

Como aderir o saque-aniversário do FGTS?

Neste mês, os interessados ainda podem aderir a modalidade de saque do FGTS. Veja como:

Acesse o aplicativo do FGTS; Informe o seu login e senha, caso já seja cadastrado; Clique na opção “Saque aniversário”; Em seguida, toque em “Modalidade saque-aniversário; Feito isto, clique em “Optar pelo saque-aniversário”; Um termo será gerado para que o usuário prossiga com a operação; Realizados os procedimentos, o sistema vai efetivar a troca de modalidade.

A primeira parcela do saque-aniversário caí no mesmo ano para quem fizer a adesão até o último dia útil do mês do seu aniversário. As trocas após o mês de aniversário garantem o recebimento da parcela a partir do ano seguinte.

Contudo, é importante frisar que caso se arrependa, o trabalhador pode retornar ao saque rescisão do FGTS. No entanto, neste caso, após a solicitação de retorno será necessário aguardar um prazo de 24 meses para que a troca seja efetivada.

Qual o valor do saque-aniversário do FGTS?

O valor do saque-aniversário do FGTS varia conforme o saldo total disponível nas contas do trabalhador. Em síntese, é possível resgatar de 5% a 50% da quantia reservada no Fundo de Garantia. Além disso, o trabalhador pode receber uma parcela adicional. Confira:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Calendário do saque-aniversário do FGTS

Abaixo, confira o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2023:

Mês de nascimento Período de saque Janeiro De 2 de janeiro a 31 de março Fevereiro De 1º de fevereiro a 29 de abril Março De 1º de março a 31 de maio Abril De 3 de abril a 30 de junho Maio De 1º de maio a 31 de julho Junho De 1º de junho a 31 de agosto Julho De 3 de julho a 29 de setembro Agosto De 1º de agosto a 31 de outubro Setembro De 1º de setembro a 30 de novembro Outubro De 2 de outubro a 29 de dezembro Novembro De 1º de novembro a 31 de janeiro de 2024 Dezembro De 1º de dezembro 29 de fevereiro de 2024