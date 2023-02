Boosie Badazz cancela álbum de colaboração após admissão de denúncia de primo morto de TI

Em seu último encontro com a VladTV, Boosie descarregou TI por escolher aleatoriamente divulgar as informações sobre a denúncia … mas, como resultado, ele diz que não tem escolha, a não ser rotular seu amigo de longa data de “rato .”

Claro, isso SE a história for verdadeira … Boosie meio que pensa que TI estava mentindo para visualizações de podcast, mas mesmo assim diz que desistiu do projeto depois de acordar com mais mensagens de texto raivosas do que ele poderia ler de uma vez !!!

Enquanto os planos do álbum de Tip com Boosie são um fracasso, a lenda do rap de Atlanta caindo seu último álbum solo este ano intitulado “Kill the King” … preparando o terreno para ele abordar todas as alegações e Boosie de uma vez !!!