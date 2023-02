Boxe: A promessa de Logan Paul: depois que Jake derrotar Tommy Fury, eu nocautearei Tyson Fury

To grande dia finalmente chegou, pois Jake Paul e Tommy Fury vão se enfrentar na Arábia Saudita neste domingo.

É uma luta que envolve muita hostilidade e é um duelo entre dois lutadores com irmãos famosos.

Tommy Fury empurra Jake Paul como par de conversa fiada durante a pesagem

À frente da luta, Jake Paulirmão de Logan Paul falou sobre o Fúrias e prometeu nocautear Tyson Furyo bicampeão mundial dos pesos pesados, meio-irmão de Tommy Fury.

O mais velho Paulo irmão fez essa afirmação depois Jake falou sobre os sentimentos de sua família sobre o Fúrias.

“Amanhã, eu provo que o paulos são maiores do que Fúrias e o debate acabou, então sintonize senhoras e senhores,” Jake Paul disse.

Então, Logan Paul juntou-se ameaçando nocautear Tyson Fury.

“Então Tysonsegunda rodada, estou nocauteando você”, Logan Paul disse.

Veremos uma luta entre Logan Paul e Tyson Fury?

A verdade é que isso soa como conversa fiada antes da luta, e Tyson Fury não respondeu a Logan Paulé o desafio.

O mais velho Fúria está invicto em sua carreira no boxe, com um recorde de 33-0-1, empatando apenas uma vez, contra Deontay Wilder em 2018.

Pensa-se que Tyson Fury tem mais chances de enfrentar a Ucrânia Oleksandr Usyk em seguida, com aquela potencial luta unificando a divisão dos pesos pesados.

Tensão entre Jake Paul e Tommy Fury

Enquanto isso, Jake Paul e Tommy Fury finalmente se enfrentarão neste domingo, com a luta sendo disputada em Riad, na Arábia Saudita, e a partir das 14:00 ET para os da costa leste dos EUA.

Eles tiveram uma pesagem tensa no sábado, com os dois boxeadores se envolvendo em muita conversa fiada e com Tommy Fury até empurrando Jake Paul no palco, com segurança tendo que intervir.

No domingo, eles finalmente resolverão suas diferenças no ringue, enquanto parece que um Logan Paul vs Tyson Fury luta é apenas uma fantasia.