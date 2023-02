Boxe: a tatuagem de seis dígitos de Jake Paul desaparece antes da luta com Tommy Fury

Jaque Paul, o YouTuber que virou boxeador que perdeu para Tommy Fury em uma luta rancorosa na noite de domingo, recebeu uma quantia de seis dígitos para fazer uma tatuagem antes da luta. No entanto, os fãs ficaram surpresos quando a tatuagem desapareceu misteriosamente quando ele estava no ringue.

A tatuagem é de garrafa de framboesa azul de Au Vodka, e foi o resultado de um acordo comDJ britânico Charlie Sloth, quem é co-proprietário da empresa Au Vodkaem troca de $ 286.000.

Um vídeo da tatuagem sendo criada foi postado no YouTube na semana passada, mas os fãs ficaram se perguntando onde ela havia ido na noite da luta.

Poderia ser esta a razão pela qual a tatuagem estava “desaparecida”?

Apesar de ganhar força nos dias que antecederam a luta, a falta de tinta no braço de Paul levou muitos a especular se teria sido real em primeiro lugar. Beber álcool em Arábia Saudita é estritamente proibido e o país possui algumas das leis mais rígidas contra isso.

Em 2015, um britânico chamado Karl André foi mantido na prisão por um ano depois de ser pego com vinho caseiro. Infringir as leis de álcool na Arábia Saudita é punível com uma série de medidas, incluindo prisão e chicotadas.

Apesar da derrota, Paul parecia discordar da avaliação dos juízes sobre a luta e jurou derrotar Fury na revanche.