Boxe: Caleb Plant zombou e trolou David Benavidez antes de sua luta com este movimento online

Planta Calebe continua a tentar sacudir seu próximo oponente David Benavideze agora ele comprou o site davidbenavidez.com e o transformou em uma biopage própria e até mesmo em um Planta Calebe loja de mercadorias.

Plant e Benavidez vão se enfrentar em pouco mais de um mês quando entrarem no ringue no dia 25 de março no MGM Grand Arena em Las Vegas com os dois lutadores ansiosos para vencer esta luta e ter a chance de enfrentar Saul “Canelo” Alvarez, no que seria ser uma revanche para Caleb e a primeira para David.

David Benavidez não é fã de Caleb Plant

David Benavidez está invicto há 26 lutas, sendo muitas de suas vitórias no supermédio, e ainda por cima é cinco anos mais novo que Plant, que já tem 31 anos.

Benavidez quer acabar com Plant e seus sonhos de enfrentar “Canelo” mais uma vez, com ele esperando agarrar essa oportunidade e terminar esse vaivém com Plant, especialmente depois do que aconteceu com seu irmão, explicando que queria lutar contra Plant em vez de pegar a cereja seus adversários e potencialmente enfrentando o Uzcategui.

“Na academia, ele e meu irmão se envolveram, e ele deu um soco no meu irmão, e foi isso que fez acontecer. Ele tem muitas coisas a dizer sobre mim e não gosto do que ele tem a dizer. sobre mim, e não gosto do tipo de pessoa que ele é, e vou fazê-lo pagar em 25 de março”, disse Benavidez ao Showtime Sports.