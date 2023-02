Boxe: Canelo Alvarez acrescenta mais um nome à lista de adversários que o querem enfrentar: Edgar Berlanga

Saulo Canelo Alvarez ainda não decidiu com quem será sua primeira luta do ano e se lutará no México, e enquanto se oficializa há um lutador que quer se juntar a possíveis rivais do campeão mundial e que a rivalidade México-Porto Rico tem mais um capítulo de sua longa história: Edgar Berlanga quer enfrentar o indiscutível supercampeão dos médios.

Ainda nesta terça-feira Berlanga assinou contrato com boxe de sala de lutaempresa gerida por Eddie Hearne já está ansioso por grandes lutas e lutas memoráveis, e Canelo é o principal objetivo, embora saiba que há um longo caminho a percorrer para chegar a essa luta possível.

Canelo se recupera de cirurgia na mão esquerda@Canelo

“Estou em busca das grandes lutas e sei que assinar com a Matchroom foi a escolha certa para me levar aonde quero chegar. Sinto-me honrado por esta oportunidade e vou me dedicar para me tornar o melhor lutador até 168 libras do Meu principal objetivo é conquistar a luta do Canelo e renovar a maior rivalidade do boxe: México x Porto Rico“, disse o lutador porto-riquenho.

Quem é Edgar Berlanga?

O boxeador invicto de 25 anos, que tem um cartel de 20-0, 16 por nocaute, disse estar emocionado por ter vindo para uma empresa como a Matchroom. Suas primeiras 16 lutas ele venceu todas por nocaute no primeiro round, mas nos últimos anos surgiram adversários mais complicados, e apesar de ter vitórias em suas quatro lutas recentes, foram por decisão unânime.

Canelo lvarez com sua filha Emily comemorando seu aniversário

“Estou animado para começar minha nova jornada com o melhor promotor do mundo, a lenda Eddie Hearn. Estou procurando construir meu legado no esporte do boxe. Quero agradecer ao meu empresário Keith Connolly e meu pai Edgar Berlanga Sr. que foram fundamentais para me guiar a esta incrível oportunidade”, concluiu.

Eddie Hearn reconhece que vão traçar o caminho para fazer Canelo-Berlanga

Assim, Canelo Alvarez está na mira de mais um rival que, como muitos, quer se medir contra um dos melhores peso por peso do mundo, mas primeiro terá que provar que tem a capacidade de fazê-lo.

“Edgar quer ser campeão mundial e a luta que ele quer é o Canelo Alvarez. Estamos traçando um caminho para ele conseguir essa luta contra o Canelo, e o Edgar está pronto para enfrentar os melhores do divisão de 168 libras para provar que está pronto para enfrentar o campeão indiscutível no clássico blockbuster México x Porto Rico”, disse Eddie Hearn.