Boxe: Canelo Alvarez escolhe o melhor lutador pound-for-pound do mundo depois de si mesmo

Canelo Alvarez acredita que ele é “o melhor lutador peso por peso do mundo”. O mexicano é o atual campeão absoluto da categoria supermédios após derrotar Gennady Golovkin em sua última luta.

Canelo lutou duas vezes em 2022 e perdeu a primeira por decisão unânime para Dmitry Bivol, depois em setembro voltou aos ringues e encerrou a trilogia contra GGG. O mexicano defendeu com sucesso suas coroas dos super-médios WBA, WBC, IBF e WBO.

Desde então não lutou e, apesar de ter perdido para a russa, Canelo afirma que continua sendo o melhor do mundo hojeainda que o distintivo tenha sido retirado após a derrota para o Bivol.

Um repórter do canal do YouTube ESNEWS abordou Canelo e disse: “Você é o rei libra por libra, quem é o segundo?”

Alvarez foi rápido em responder a essa pergunta, olhando para a divisão dos pesados.

“Existem muitos boxeadores bons por aí, mas acho que Tyson Fury merece ser, também Usyk”, disse Canelo ao ESNEWS.

Canelo voltará aos ringues em maio ou setembro, o adversário pode ser John Ryder

No mesmo vídeo do ESNEWS, Canelo comentou que acabou de começar a treinar para a próxima luta, mas que voltará aos ringues em maio ou setembro. Quanto ao adversário, disse que um de seus objetivos é a revanche contra o Bivol, porém, vai demorar para decidir o próximo adversário.

Eddie Hearn, como Alvarez, confirmou que o retorno do mexicano será no feriado de Cinco de Mayo ou Dia da Independência do México. O promotor foi incentivado a sugerir que o possível adversário de Canelo seria John Ryder, que é um desafiante obrigatório. Ele também disse que a luta pode acontecer no México ou na Inglaterra.