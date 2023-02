Boxe: Canelo Alvarez falou sobre a incrível experiência de filmar um comercial do Super Bowl LVII com Serena Williams

Saulo Canelo Alvarez gravou um comercial que irá ao ar no intervalo do Super Bowl LVII. O boxeador gravou ao lado Serena Williams, Alex Morgan, Jim Butler e Brian Cox.

A Canelo foi procurada pela cervejaria Michelob Ultra para entrar no comercial. Isso confirma que Alvarez é uma das estrelas mais importantes do esporte mundial. Para o campeão mundial foi uma experiência única.

“É uma honra para mim fazer parceria com a Michelob Ultra e estar neste anúncio com Serena Williams e estar no Super Bowl – é um grande evento”, disse Canelo ao The Ring na última quarta-feira em entrevista exclusiva. “Será exibido no intervalo. Por favor, assista.”

“Eu escolho os Chiefs para vencer”, disse ele. “É um time muito bom, [Chiefs quarterback Patrick] Mahomes é meu amigo e quero que eles vençam.”

Canelo voltará aos ringues em breve

Uma fonte próxima Canelo Alvarez comentou à ESPN que a volta do mexicano aos ringues será no próximo dia 6 de maio, em Jalisco, no México, contra John Ryder, porém, na mesma entrevista que concedeu ao The Ring, comentou que ainda está em avaliação para sua próxima luta.

“Ainda não sabemos [who is next]. Veremos”, disse ele.Queremos esperar um pouco mais, como mais uma semana ou duas semanas para ver [how] a mão é [and] então comece a pensar no que vem a seguir.”

Canelo também falou sobre a cirurgia que fez.

“No campo de treinamento para [Dmitry] Búfalo, começou a me incomodar. Eu precisei dessa cirurgia há cerca de dois anos. … Depois da luta com [Gennadiy] Golovkin, em outubro [I had the surgery]. Eles me disseram que eu precisava de seis semanas sem me mover, mas quando eles operaram, lavaram tudo e removeram todos os danos, eles me disseram: ‘Você vai ter gesso por uma semana e depois vai começar a reabilitação’.