Boxe: Canelo Alvarez já tem lugar para lutar no México: Jalisco Stadium 6 de maio contra John Ryder, segundo relatos

Chile Saulo “Canelo” Álvarez está na última fase de recuperação após a cirurgia que fez na mão após a última luta em que derrotou o lutador cazaque, Gennady Golovkinas especulações sobre sua próxima luta, tanto o adversário quanto o local, continuam aumentando, embora pareça que em breve haverá fumaça branca.

Segundo reportagem do Elas Quijada, do portal Izquierdazo, a seleção mexicana campeã mundial já chegou a um acordo para enfrentar John Ryder no Estádio Jalisco em Guadalajara, cidade natal de Canelo. A luta será no dia 6 de maio, e é questão de dias boxe de sala de luta torna oficial.

Canelo se recupera de cirurgia na mão esquerda@Canelo

Por que Canelo não encontrou um lugar para lutar?

O principal impedimento para Canelo encontrar um local para realizar a luta em Guadalajara foi que em maio o Liga MX os playoffs de futebol começam no México, e há a probabilidade de que os dois times locais, Guadalajara e Atlas, tenham que usar seus respectivos estádios para essa data.

É por isso que o Guadalajara, que joga em casa no Estádio Akron, localizado na área suburbana de Zapopan, e que será uma das sedes do copa do mundo 2026se recusou a emprestá-lo para a referida luta em 6 de maio.

Canelo lvarez com sua filha Emily comemorando seu aniversário

Canelo retorna ao México após mais de uma década de ausência

Por outro lado, Atlasque continua a jogar no velho Estádio Jaliscoteria aceitado que a luta fosse realizada em seu gramado e que os trabalhadores trabalhassem a todo vapor para deixar o estádio em condições de jogar futebol no dia seguinte.

Se confirmado o relato de Elas Quijada, seria o retorno de Canelo para uma luta no México após mais de uma década de ausência, a última vez que Alvarez calçou as luvas em seu país natal foi em 26 de novembro de 2011, quando derrotou Caco Cintron por nocaute no quinto round, quando o título dos meio-médios do Conselho Mundial de Boxe estava em disputa no Monumental Plaza de Toros México, na capital do país.