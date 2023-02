Boxe: Canelo Alvarez, os problemas que ele está tendo para encontrar um lugar para lutar no México em maio

A dias atrás foi anunciado que Saulo Canelo Alvarez lutaria no próximo dia 6 de maio no Liga MX‘s Chivas Akron Stadium contra o boxeador britânico John Ryder, no entanto, Guadalajara não recebeu nenhum pedido para realizar o evento.

Os problemas de Canelo para encontrar um lugar para lutar

Canelo, cola no boxe! Lutador sofre quedas hilárias nas pistas de esquiIG/@Canelo

TUDN informou que os escalões superiores do “Rebao Sagrado” nunca recebeu uma proposta formal para alugar ou emprestar o local localizado em Zapopan, Jalisco. O Canelo Team e Matchroom Boxing estão trabalhando duro para encontrar um local para a luta.

Locais rumores para a luta são o Estádio Jalisco ou o Arena Vicente Fernández, onde lutou contra Ryan Rhodes em 18 de junho de 2011. Foi a última vez que Alvarez lutou em Jalisco. No mesmo ano enfrentou Caco Cintron no Plaza México, que foi a última vez que lutou na República Mexicana.

John Ryder seria o adversário de Canelo Alvarez

Canelo se recupera de cirurgia na mão esquerda@Canelo

Depois de lidar com vários nomes, tudo indica que a Seleção do Canelo escolheria como adversário John Ryder, que também é defesa obrigatória do WBO título dos super-médios. Canelo vem de uma cirurgia na mão esquerda e, embora o lutador britânico seja um adversário duro, o mexicano quer provar que a operação correu bem para buscar desafios maiores.

Na mira de Canelo está caça russo Dmitry Bivol, que o derrotou em maio de 2022, naquela que foi apenas a segunda derrota de Alvarez no cenário profissional. A primeira derrota do mexicano foi contra Floyd Mayweather Jr..