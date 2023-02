Boxe: “Canelo” Alvarez perto de fechar acordo para lutar contra John Ryder no México em 6 de maio, por relatório

Ade acordo com vários relatórios online, boxeador mexicano, Saulo “Canelo” Álvarezvoltará a lutar em solo mexicano após 12 anos de ausência, tendo como rival escolhido John Ryderum dos principais contendores super-médios do mundo.

A luta entre esses dois boxeadores teria um catchweight de 168 libras.

A partida pode ser comemorada em um estádio de futebol

Ambos os lutadores estão finalizando um acordo para lutar com o campeonato indiscutível dos supermédios do mundo em jogo no dia 6 de maio, com a luta sendo celebrada no México em local ainda a ser definido.

Guadalajara Jaliscoa cidade natal do campeão mexicano aparece como a favorita para sediar o evento, com Salvador Rodríguez da ESPN e Mike Coppinger explicando que há três sedes locais lutando para serem selecionadas, incluindo estádios de futebol como Estádio Akron e Estádio Jaliscolocais que poderiam acomodar facilmente mais de 50.000 espectadores.

John Ryder derrotado Daniel Jacobs e Zach Parker ano passado, enquanto canelo teve um recorde de 1-1 com sua derrota contra Dmitry Bivol e sua vitória sobre Gennady Golovkin.

Saul “Canelo” Alvarez é um agente livre

Saul “Canelo” Alvarez é atualmente um agente livre de uma rede e de um promotor, o que significa que ele não assinou com nenhuma empresa de promoção para esta próxima luta, mas concordou em lutar em Boxe Matchroom de Eddie Hearn e com DAZNque tem sido sua rede nas últimas lutas.

Esta luta será Alvarez’s primeiro desde que passou por uma cirurgia no pulso esquerdo e espera garantir uma revanche contra Búfalo no final do ano, de preferência em setembro.