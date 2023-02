Boxe: Canelo Alvarez pode estar acabando com o sonho de Artur Beterbiev de unificação contra o Bivol

TA única luta que Artur Beterbiev quer é a unificação dos cinturões do peso semicompleto contra Dmitry Bivol, porém, Saul Canelo “Alvarez” atrapalha para que isso aconteça, pois ele só espera a revanche.

“Honestamente, nosso único interesse é o Bivol”, disse o treinador de Beterbiev em entrevista ao Le Journal de Montreal. “Queremos o quarto cinturão, é isso que nos falta. Vamos deixar a Top Rank negociar tudo isso e vamos ver no que dá.”

A última luta de Dimitri Bivol foi contra Anthony Yarde em 28 de janeiro na Wembley Arena

O britânico se manteve firme esmurrando a resistência do adversário, chegou a colocar o campeão em apuros, e Beterbiev saiu por cima e mandou o adversário para o chão no 8º. Apesar de Yarde ter se levantado e querer continuar, os socos de Artur prejudicaram o lutador e seu córner decidiu parar a luta.

Com esta vitória, Artur continua a ser o WBC, WBA e WBO 175 lbs. campeão com um recorde de 19-0 com 19 vitórias por nocaute.

Canelo está esperando

Por outro lado, o caso de Dmitry Bivol é diferente este ano, ele lutou contra Gilberto “Zurdo” Ramirez e foi uma vitória sem resultado.

Muitos estão esperando a luta de Canelo que será um show a ser presenciado, pois Canelo não perdia uma luta há anos. A revanche contra o Bivol ainda está sendo decidida para setembro deste ano.

Parece haver muita burocracia para Beterbiev x Bivol, pois eles têm promotores diferentes e seus contratos de audiência são diferentes, já que Beterbiev negocia com a Top Rank e ESPN Bivol com Matchroom Boxing e DAZN.