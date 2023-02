Boxe: Cristiano Ronaldo e Mike Tyson curtiram Tommy Fury x Jake Paul juntos

Jake Paul e Tommy Fury teve uma das lutas mais esperadas do presente 2023, mas o show não foi só dentro do ringue, também teve celebridades do lado de fora curtindo a disputa de boxe. Cristiano Ronaldo roubou a cena conversando um pouco com Mike Tyson e tirando várias fotos.

A luta aconteceu na Diriyah Arena, na Arábia Saudita, e como Cristiano Ronaldo agora é jogador do Al-Nassr da Arábia Saudita, esteve presente para assistir a luta onde Tommy Fury calou a boca de Jake Paul, mas por sinal, ele foi o homem mais fotografado e mais assediado da noite, teve até alguns guarda-costas para cuidar dele.

Cristiano e o filho estiveram com Tyson

Cristiano Ronaldo chegou ao local do Diriyah Arena acompanhado de seu filho mais velho que leva o mesmo nome e enquanto ele estava sentado em sua caixa, o pentacampeão mundial recebeu Mike Tyson conversar por alguns minutos e depois tirar algumas fotos com os fãs que vieram vê-lo.

Tomny Fury destruiu Jake Paul no ringue

Em grande show nessa nova onda de lutas entre famosos e boxeadores, Tommy Fury venceu na decisão dividida emocionante Jake Paul, que perdeu a invencibilidade, em show realizado na Arábia Saudita, com a presença de importantes celebridades do esporte mundial , como Mike Tyson e Cristiano Ronaldo ele mesmo.

Em uma arena ao ar livre montada na cidade de Riad, capital da Arábia Saudita, Fury (9-0, quatro nocautes) era melhor no ringue do que Paul (5-1, um nocaute) e, logo após mostrarem respeito mútuo, ambos concordaram que a luta merece uma revanche em um futuro próximo.