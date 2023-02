Boxe: Deontay Wilder agora é um agente livre e pode lutar em qualquer plataforma, diz que está ‘assumindo o controle total’

Deontay Wilder segue tentando garantir sua próxima luta, que será a primeira em 2023, após vencer Roberto Helenius com um nocaute no primeiro round em sua última luta.

O boxeador americano tem 37 anos e foi visto recentemente em Altura de começar e RAPOSA eventos promovidos por Campeonato Premier de Boxe de Al Haymonmas agora Wilder garantiu que está livre para lutar em qualquer lugar e não tem vínculos com nenhum serviço ou plataforma de transmissão.

Isso não muda muito, já que ele era um agente livre promocional e de transmissão, mas trabalhava há muito tempo com o PBC, apesar de não ter um contrato de longo prazo.

Deontay Wilder não está feliz com o pagamento oferecido para enfrentar Andy Ruiz Jr.

Deontay Wilder anunciou sua decisão depois que ele foi mandatado pelo WBC para enfrentar Andy Ruiz Jr. em uma luta eliminatória, mas Mike Coppinger da ESPN afirma que nem Wilder nem Haymon estão felizes com o dia de pagamento estimado para o lutador americano durante essa luta, portanto ele está aberto a ofertas de outros promotores.

Francis Ngannou entrou na conversa com o post de Deontay Wilder

Francisco Ngannouantigo Campeão Peso Pesado do UFC tuitou em Deontay Wilder’s mensagem para dizer que espera que o boxeador cumpra sua palavra e concorde em lutar com ele, mas apenas no boxe, pois ele não quer machucá-lo lutando artes marciais mistas.