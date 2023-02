Boxe: Drake aposta $ 400.000 na luta entre Jake Paul e Tommy Fury

Grapper canadense premiado com o Rammy, Drakeganhou as manchetes depois de colocar um impressionante $ 400.000 aposte na tão esperada luta de boxe entre Jake Paule Tommy Fury.

A luta, que acontece na Arábia Saudita na noite deste domingo, será Jake Paulé a primeira vez que enfrenta um boxeador profissional. O YouTuber possui um recorde impressionante de 6-0, vencendo quatro de suas lutas por suprimire derrotou os gostos de Tyron Woodley e Anderson Silva.

Tommy Fury, o meio-irmão mais novo da lenda do boxe Tyson Fury, também tem uma invencibilidade (8-0). No entanto, apesar de ganhar fama no reality show Ilha do Amor, o jovem de 23 anos não conseguiu impressionar muitos fãs e especialistas em boxe.

Jake Paul é o favorito estreito aos olhos das casas de apostas e está confiante de que é um lutador melhor do que Fury. Enquanto isso, Tyson Fury declarou publicamente que deixará a Arábia Saudita se seu irmão não vencer Paul, e John Fury ameaçou aposentar seu filho se ele não vencer.

Drake’s A aposta colossal contribui para o crescente hype em torno dessa luta altamente antecipada. Tyson Fury também mostrou sua confiança em seu irmão mais novo, apostando $ 100.000 do seu próprio dinheiro no resultado da luta.

O mundo estará assistindo como Jake Paul e Tommy Fury entrar no ringue na noite de domingo, pressionando para que os dois lutadores saiam por cima.

A tão temida e temida “Maldição de Drake”

Para alguns, a notícia de Drakea aposta de s pode não ser vista como um bom presságio para Jaque Paulo. O rapper tem fama de xingar atletas e times com suas apostas malfadadas.

Se Jake Paul vencer, Drake levará para casa uma enorme $ 1.440.000. Mas se a história serve de referência, as probabilidades podem não estar a favor de Paulo.

O exemplo mais recente do “Maldição do Drake” novamente marcante foi em outubro de 2022, quando o músico colocou uma quantia significativa de dinheiro em Barcelona derrotar Real Madrid no El Clássico. Infelizmente para Drake, do Xavi lado acabou perdendo 3-1.

Jaque Paul, que já ligou Drake para “amaldiçoar” os atletas, espera evitar um destino semelhante na noite de domingo. O YouTuber que virou boxeador tem um recorde impressionante de 6-0, com quatro de suas lutas terminando em nocaute. Mas ele será capaz de superar a infame “Maldição de Drake” e derrotar Tommy Fury?