Boxe: Eddie Hearn: Canelo vs Beterbiev seria um banho de sangue

Saul ‘Canelo’ Alvarez já tentou lutar até 175 libras e até se sagrou campeão mundial, mas promotor Eddie Hearn agora quer ver uma luta entre o indiscutível supercampeão dos médios e o tricampeão meio-pesado de três agências, Artur Beterbiev.

Em 2 de novembro de 2019, canelo mudou-se para 175 libras para enfrentar Serguei Kovalev e conseguiu destroná-lo.

O anúncio do Super Bowl com Canelo Alvarez

Em maio passado, ele tentou fazer o mesmo novamente, mas foi impedido por Dmitry Bivolque o derrotou por decisão unânime.

Embora canelo quer buscar uma revanche com Búfalo, ouvir está ansioso para uma luta diferente.

“canelo vs Beterbiev é uma luta infernal”, ouvir disse BoxingScene.com.

“Isso é um banho de sangue.”

Quem é Artur Beterbiev?

Em 28 de janeiro, Beterbiev defendeu seus títulos de peso semi-completo WBC, WBO e IBF após derrotar Anthony Yarde em oito rodadas.

Seu rival lutou nos primeiros rounds, mas foi derrotado por Beterbievque nocauteou todos os 19 adversários que enfrentou.

Enquanto isso, canelo perdeu em maio para Búfalo e voltou às vitórias em setembro contra Gennady Golovkin.

No entanto, ele deixou a luta com uma dor no pulso esquerdo, que já foi operado e deve voltar aos ringues em breve.

Canelo quer 2023 de sucesso e pode voltar em maio

Embora canelo quer uma revanche com Búfalopossivelmente em setembro, seu retorno à ação pode ocorrer em maio contra John Ryder.

“Agora mesmo, canelo está pensando em voltar contra sua obrigatoriedade”, ouvir adicionado.

“E então ele quer se desafiar em setembro contra Dmitry Bivol.”