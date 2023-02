Boxe: Eddie Hearn detalha o que Edgar Berlanga precisa para garantir luta com Canelo Alvarez

Fou Edgar Berlanga ter uma chance contra o ganhador de dinheiro do boxe Canelo Alvarezele precisará de mais do que apenas habilidades e habilidades de ataque.

A fim de obter uma chance do astro mexicano que é o atual rei indiscutível da divisão de 168 libras, o promotor Eddie Hearn diz que precisará ter um bom desempenho nas próximas lutas.

Na terça-feira, Berlanga assinou um contrato com a Hearn’s Matchroom que ele descreveu como valendo “vários milhões de dólares”.

Depois de divergir sobre como avançar em sua carreira, Berlanga cortou relações com seu promotor de longa data Classificação superior no início deste ano. Berlanga venceu todas as 16 lutas anteriores por nocaute no primeiro round, mas nas últimas quatro ele teve que percorrer toda a distância e geralmente parecia abaixo do esperado.

Edgar Berlanga agora faz parte da Matchroom Boxing

O contundente peso-médio porto-riquenho considerou ofertas promocionais de Promoções Golden Boy de Oscar De La Hoya e Os campeões de boxe de Al Haymon antes de se decidir pela organização britânica, que tem um contrato de produção considerável com DAZN.

Parece que uma chance futura de competir contra Alvarez teve um papel significativo na escolha de Berlanga para assinar com Hearn.

Alvarez parece preferir trabalhar com Hearn acima de qualquer outro promotor, apesar de ser um agente livre. As intenções de Alvarez para 2024 já estão sendo discutidas, segundo Hearn.

“Olha, queremos fazer a luta do Canelo, mas temos que provar seu valor nessa luta. Ele tem que vencer alguns lutadores do ranking mundial no caminho para isso. Mas a primeira luta conosco será em junho. Grande contratação para Matchroom Boxing e DAZN e estamos ansiosos para trabalhar com Edgar Berlanga e a equipe”, disse Hearn ao iD Boxe.