Boxe: Equipa de David Benavidez esquece Canelo e vai agora à procura de Bivol: “Alvarez está feito”

One de de David Benavidez A obsessão da carreira no boxe era enfrentar Canelo Alvarez, mas o pouco interesse do campeão dos supermédios os afastou, hoje o Team Benavidez garante que Canelo é um lutador completo.

José Benavidez, pai e treinador de David, comentou que depois de Alvarez não querer a luta agora vão procurar Dmitry Bivol.

“Considero Canelo um lutador acabado, ele já se deteriorou. Primeiro a gente olhava ele com a lesão no joelho, agora ele machucou a mão. Podemos ver que Canelo está começando a se divertir e tem todo o direito porque tem sido uma pessoa muito disciplinada”, comentou ao izquierdazo.com

“Temos más notícias para todos: Team Benavidez não vai fazer David Benavidez com Canelo. Já temos outras formas”, assegurou.

Equipe Benavidez vai procurar Bivol

José Benavidez já está de olho em Dmitry Bivol, o boxeador que derrotou Canelo lvarez, e ainda tem o nome do show: “A Vingança de Canelo”.

“Talvez no próximo ano eu possa mudar de peso e estar pronto para 175 libras para enfrentar Dmitry Bivol. Vai se chamar ‘A Vingança de Canelo’. O russo é um lutador perigoso, também um lutador muito bom e capaz de se vingar do México.”

Benavidez x Plant em março

Antes de pensar em Bivol e esquecer caneloDavid Benavidez enfrentará Planta Calebe março próximo.

O americano não será um adversário fácil, a única derrota em seu cartel é contra Canelo Alvarez, desde então não teve problemas para vencer seus rivais. São 22 lutas, 13 nocautes e a derrota já citada.

David Benavidez tem 26 vitórias e 23 nocautes, sua porcentagem de nocaute é de 88 por cento. Esta luta promete trazer fogos de artifício.