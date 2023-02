Boxe: Equipe de David Benavidez mira em Canelo Alvarez: Ele está acabado, deveria jogar golfe

David Benavidezequipe de considera Canelo Alvarez ser um lutador esgotado, por isso não se interessam por uma luta contra ele e sugerem que se dedique integralmente ao golfe.

“Eu o considero, com respeito, eu o considero um boxeador acabado”, disse José Benavidezpai e treinador de Davi em entrevista a Izquierdazo.

“Ele já se deteriorou.”

Ele aponta que canelo está sofrendo cada vez mais com lesões.

O boxeador de Guadalajara parece não estar 100% focado no boxe por ter tido desconfortos físicos, além de jogar golfe sempre que tem oportunidade.

“Primeiro, olhamos para ele com lesões no joelho”, disse Benavidez.

“Agora nessa luta ele machucou a mão, agora podemos ver que canelo está começando a se divertir, o que tem todo o direito porque tem sido uma pessoa muito disciplinada.”

Sem luta entre Canelo e Benavidez

Os fãs de boxe ficarão com vontade de ver uma luta entre o nativo do México e o mexicano-americano porque, José Benavidezdisse que, embora a luta do filho contra Planta Calebe é um eliminador de saber canelopróximo desafiante, esse confronto não acontecerá.

“Tenho más notícias para todos: David Benavidezestá lutando com canelo não vai acontecer”, revelou.

“Esqueça essa luta, já temos outros planos.”

David Benavidez vai para os adversários que Canelo não queria e para o Bivol

O percurso até 168 libras já está definido para o time “Bandeira Vermelha”, enfrentar os adversários que canelo não quis enfrentar: David Morrel, Jernall Charlo e Demétrio Andrade.

Depois dessas três lutas, eles pensariam em enfrentar Dmitry Bivol até 175 libras.

“Talvez no ano que vem a carroceria mude, estamos prontos para 175 e podemos enfrentar o Bivol”, disse.

“Vai se chamar ‘canelo‘s vingança’, Búfalo é um lutador perigoso, também um lutador muito bom e seria uma honra para nós poder ter essa vingança do México.”

Pai de David Benavidez sugere que Canelo jogue golfe

O treinador acredita Alvarez deveria focar no golfe, onde poderia realizar coisas importantes.

“Para mim, ele deveria continuar no golfe e seguir uma carreira que não exija tanto quanto o boxe”, continuou.

“Ele é bom, ouvi dizer que ele é muito bom no golfe e não há idade para continuar jogando e ele quebraria outros recordes de ser um dos melhores do golfe.”