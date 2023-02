Boxe: Fury lutará em Wembley contra Usyk… ou Wilder!

Tyson Fury e sua equipe fizeram uma jogada em relação ao futuro confronto de boxe que deve ver o ‘Rei Cigano’ enfrentar Oleksandr Usyk, com todos os títulos dos pesos pesados ​​​​em jogo.

A luta entre os dois homens pode ser anunciada oficialmente ainda nesta semana, desde que o campeão ucraniano concorde com os termos, que incluem a luta no estádio de Wembley, em Londres, no dia 29 de abril.

De acordo com o Daily Mail, a opção pela luta acontecer na Arábia Saudita está descartada, já que as autoridades não podem garantir que a construção do novo estádio em Jeddah, onde seria a luta, seja concluída a tempo.

FúriaOs promotores do ‘s já decidiram organizar uma grande luta que aconteceria em Wembley no dia 29 de abril, com ou sem Usyk.

De acordo com o World Boxing News, FúriaA equipe da empresa está conversando com Deontay Wilder há semanas, caso Usyk recuse a oferta. Esta situação bloqueou temporariamente a luta entre ‘Bronze Bomber’ e Andy Ruiz.

“A luta acontecerá 100% no último sábado de abril”, disse. Fúriaco-promotor Frank Warren disse ao talkSPORT.

“Onde será preciso será determinado nos próximos seis ou sete dias.

“Se não podemos fazer o que nos pedem Tyson e Usykentão a luta será no Reino Unido e teremos tempo para promovê-la e assim por diante.

“Se for para o Oriente Médio, é porque eles vão pagar um prêmio pela Copa do Mundo de boxe.”

o que incomoda Fúriados promotores é que Usyk negociou sua fatia diretamente com a Arábia Saudita e os sauditas não revelaram quanto iriam pagar a ele.

Warren e Bob Arum seguiriam um caminho semelhante, pois tinham o mesmo cheque em branco na mesa, mas isso significaria que eles não controlariam a divisão e o negócio não deu certo.

Alguns meses atrás, Anthony Joshua aceitou todos Fúriacondições de lutar em dezembro de 2022. No entanto, o ‘Fury Team’ se recusou a prosseguir com a luta acusando AJ e Eddie Hearn de não concordar com os termos antes do prazo.