Boxe: Gervonta Davis não gosta de anúncio de sua próxima luta; processado por agredir um homem em 2022

Cuando tudo parecia rosado e feliz por Gervonta Davis depois de finalmente anunciar sua próxima luta, ele terá uma nova luta pela frente, mas na Justiça, já que foi processado por uma pessoa que afirma ter sido derrotado pelo regular campeão dos leves do Associação Mundial de Boxe (WBA).

Os problemas parecem não ter fim para o invicto boxeador americano, que há algumas semanas foi processado por violência doméstica e hoje enfrenta mais um problema na justiça. Ele agora foi acusado de bater no peito de um atendente de estacionamento de Nova York em março de 2022. O homem que o acusa é nomeado Arturo Jiménezque contou o que aconteceu naquela época.

Gervonta Davis teria sido preso na FlóridaPA

No início de seu turno na Edison Park rápido garagem por volta das 11 horas do dia 8 de março daquele ano, o boxeador o abordou e pediu as chaves de seu Cadillac Escalade. O homem estava atendendo outra pessoa naquele momento sem saber que Davis já havia solicitado seu carro e então, irritado, disse “para de brincar comigo”.

O homem afetado relatou que momentos depois, Tank Davis o atingiu no peito, causando-lhe múltiplas lesões corporais. O evento foi presenciado a todo momento por um colega de trabalho de Jimenez, que o conduziu a um escritório para evitar ser novamente agredido pelo boxeador, que estava muito chateado exigindo seu carro e fazendo ameaças e xingamentos, além de se recusar a pagar, o que ele fez mais tarde.

Jimenez relatou o que aconteceu à polícia de Nova York um dia depois e agora entrou com uma ação por danos não especificados, afirmando que não pôde trabalhar e acumulou contas médicas devido aos ferimentos.

O boxeador Gervonta Davis xingou, deu um soco no atendente do estacionamento de Nova York: terno https://t.co/8cEejSOtNWpic.twitter.com/IQqcMtunmf ? New York Post (@nypost) 24 de fevereiro de 2023

Quando Gervonta Davis luta?

Assim, o processo de Davis é anunciado no dia em que ele confirmou sua próxima luta, que será no dia 22 de abril, em Las Vegas, contra Ryan Garca, marcada para 136 libras e é uma das mais esperadas do ano.