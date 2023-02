Boxe: Gervonta Davis x Ryan Garcia tem luta casada no dia 22 de abril: luta é oficial

Tele Tyson Fury vs Oleksandr Usyk e Gervonta Davis x Ryan Garcia lutas são as que os fãs de boxe mais imploram em 2023. Uma delas acaba de ser anunciada para acontecer no dia 22 de abril, ainda este ano, em Las Vegas. Negociações entre Gervonta Davis e Ryan Garcia as equipes de promoção pareciam chegar a um impasse em um certo ponto e a recente lesão de Davis quase matou o evento na primeira metade do ano. Mas o próprio Gervonta foi o primeiro a anunciar a luta que terá alguns detalhes específicos sobre ela. Os detalhes contratuais dessa luta foram anunciados há cerca de três meses, mas finalmente foram oficializados na sexta-feira.

O anúncio de Davis foi curto, mas bastante específico sobre a cidade e a data. Mais detalhes sobre o local e outros aspectos da luta também foram revelados pelo BoxingScene.com. Esta luta está realmente acontecendo no catchweight, vai acontecer em 136 lb por 12 rodadas sem nenhum título em jogo. Ambos os lutadores são considerados entre os boxeadores mais talentosos do mundo no momento. Davis tem um recorde de 28-0 com 26 KOs e Garcia detém um recorde de 23-0 com 19 KOs. Estamos falando de uma verdadeira luta de gladiadores que fará o mundo parar por algumas horas e se divertir.

Onde em Las Vegas a luta está acontecendo?

Uma luta que será exibida no DAZN e ESPN, ainda não há local oficial anunciado mas há duas opções em Las Vegas. Será o MGM Grand Garden Arena ou o T-Mobile Arena, esses são os dois maiores palcos para uma luta dessa magnitude. Os organizadores da luta também exploraram a possibilidade de fazer a luta acontecer no Las Vegas Raiders ‘Allegiant Stadium, mas nada foi confirmado ainda. No contrato, os dois concordaram em lutar no peso casado por não estarem na mesma categoria. Problemas legais quase mataram o evento depois que Davis se declarou culpado por um incidente de atropelamento em novembro.

Quanto ao cinturão de campeão mundial leve da WBA, ele só será sentenciado no dia 5 de maio, o que significa que essa luta com Ryan Garcia pode ocorrer sem problemas. Ambos os lutadores já estão animando este próximo evento em abril.