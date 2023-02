Boxe: Jake Paul “chora” pela derrota contra Tommy Fury enquanto ostenta seus ganhos de $ 30 milhões

Jake Paul perdeu por decisão dividida na tão esperada luta contra Tommy Fury no evento principal de domingo de um evento de sucesso na Arábia Saudita. No entanto, muito se tem falado sobre tudo o que o polêmico YouTuber levou para casa. Ao seu estilo, soubemos na segunda-feira sobre o melhor prêmio de consolação que ele poderia ter recebido.

De acordo com uma das histórias que irmão de logan paulo se gabou em sua conta no Instagram, apesar de perder para o boxeador britânico, Jake ganhou uma enorme bolsa de US $ 30 milhões. Ele anunciou isso enquanto imitava ironicamente o “choro” da derrota, seguido de uma risada de felicidade.

Jake Paul chora após a derrota de Tommy Fury e enxuga as lágrimas ao receber US$ 30 milhõesIG/@jakepaul

Quanto dinheiro Jake Paul ganhou por lutar contra Tommy Fury?

Se esse valor parece uma verdadeira fortuna, os ganhos futuros de Jake Paul e também de Tommy Fury parecem um fato que serão ainda maiores. A espetacularidade da luta, aliada à polêmica do final, em que o influencer americano derrubou o rival, praticamente garantiu uma revanche, que com certeza terá bolsa ainda maior.

“Todo respeito a Tommy, ele ganhou, julgue-me pelas minhas vitórias, julgue-me pelas minhas derrotas.” Paul disse minutos após a luta. “eu voltarei. Acho que merecemos essa revanche. Foi uma grande luta, uma luta acirrada.”

Jake Paul grava vídeo após derrota para Fury: “Bem, merda”TW/@betrcombat

Haverá uma revanche entre Jake Paul e Tommy Fury?

Além de tudo o que foi dito acima, Paul conquistou o respeito de muitos especialistas em boxe que duvidavam de seu nível, pois apesar do fato de que a maioria concorda com irmão de Tyson FuryApós a vitória do lutador, a realidade inegável é que ele sempre competiu contra o primeiro boxeador de verdade que enfrentou em sua carreira.

Tommy Fury também comentou que concordou com a revanche, porém, independentemente de sua vontade, Jake Paul tem o poder de ativar uma cláusula no contrato para realizar o mencionado revanche.