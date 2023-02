Boxe: Jake Paul confirma que Cristiano Ronaldo estará no ringue para sua luta contra Tommy Fury

EUCaso você não saiba, Cristiano Ronaldo sempre foi um grande fã de esportes de combate que adora sair com lutadores quando pode. No momento, ele está morando na Arábia Saudita como a luta entre Jake Paul e Tommy Fury está se preparando para acontecer no sábado. Naturalmente, Cristiano Ronaldo estaria destinado a assistir a uma das poucas lutas de alto nível que acontecem na Arábia Saudita em 2023. De acordo com ambos os relatórios e o próprio Jake Paul, a estrela portuguesa estará definitivamente ao lado do ringue para a próxima luta Jake Paul x Tommy Fury. que poderia mudar o futuro do boxe para sempre.

Jake Paul está se preparando para essa luta há meses, ele está tentando fazer com que Tommy Fury assine um contrato e efetivamente suba no ringue com o primeiro boxeador profissional de sua carreira. Agora que ele finalmente conseguiu, ele está recebendo ninguém menos que o próprio Cristiano Ronaldo para testemunhar sua tentativa de fazer história. Não haverá melhor maneira de Jake Paul afirmar seu status como boxeador profissional do que ter um dos melhores atletas do mundo testemunhando isso ao lado do ringue. É uma grande motivação e uma grande oportunidade para mostrar suas habilidades. Em um vídeo recente do TopRank, eles perguntaram a ele sobre Ronaldo e Jake Paul disse: “Sim, acho que ele está vindo para a luta.”

Como Jake Paul pode fazer história no boxe?

A razão pela qual falamos sobre Jake Paul fazer história no boxe se ele vencer é altamente incomum para este esporte. Quando começou, só era considerado um Youtuber que estava tentando virar boxeador. Mas tudo isso mudou à medida que suas lutas avançavam e Jake Paul continuava derrotando mais oponentes. O presidente do WBC, Mauricio Sulaiman, já afirmou que seria oficialmente incluído no ranking do conselho caso derrotasse Tommy Fury. Vencer um boxeador profissional de verdade é definitivamente o passo que Jake Paul queria dar. A oportunidade está logo ali. Ele vai levá-lo no próximo sábado com Cristiano Ronaldo como testemunha?