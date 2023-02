Boxe: Jake Paul convence Tommy Fury a fazer uma aposta idiota que pode fazê-lo perder todo o seu dinheiro

Hcabeça-dura John Fury acabou de atrapalhar a próxima luta entre Tommy Fury e Jake Paul na Arábia Saudita que acontece no próximo sábado. Uma luta que vai ter mesmo Cristiano Ronaldo ao lado do ringue. Finalmente conseguimos aquele confronto tão desejado que todos queríamos e conseguimos o troll parecido com Paul que todos amamos. Desde que esses dois começaram a tentar fazer essa luta acontecer, Jake tem provocado Tommy tentando fazer com que ele aceite apostas múltiplas. Em 2021, ele queria que ele mudasse seu sobrenome de Fury para Fumbles e ofereceu US$ 500 mil se ele perdesse a luta naquela época. John Fury parece ser a pessoa mais afetada por essas provocações.

No confronto de quinta-feira, John Fury explodiu mais uma vez contra Jake Paul, mas se meteu no meio do jovem Tommy fazendo seu pão mesmo perdendo. Depois de ser dispensado como boxeador não profissional mais uma vez pela família Fury (exceto Tyson), Paul disse: “Acho que fazemos um acordo, já que você está tão confiante. Acho que fazemos um acordo. Se você vencer, Vou pagar o dobro do que já estou pagando. Mas se eu ganhar, pego tudo o que estou pagando. Acordo ou não, já que você está tão confiante. Acordo ou não? Quero agitar isto.”

John Fury aceita a aposta por Tommy

A aposta estava lá na frente do mundo inteiro, Tommy Fury não respondeu a princípio porque seu pai estava confiante e bastante vociferante. Ele ficou tão irritado que John decidiu continuar se gabando e responder por seu filho. Isto é o que ele disse: “Você está negociado – você tem um acordo. Tudo ou nada. Você conseguiu. Só para confirmar, podemos ter isso por escrito, por favor, também? Porque quer saber? Obrigado Jake, você está fazendo a nossa noite e ficar ainda melhor.” Tommy apenas continuou tentando parecer durão antes de seu pai concordar com o acordo. Ele pulou surpreso ao agradecer a seu pai antes de apertar a mão de Jake Paul.

Jake definitivamente interpretou os dois meninos Fury como um violino, ele conseguiu o que queria apenas por despeito e pode apenas rir por último. Esta aposta definitivamente adiciona mais emoção a uma luta já emocionante com muitos componentes. Paul sorriu e acrescentou: “Vocês ouviram dizer, senhoras e senhores, é um acordo. Meus advogados já têm o contrato pronto. Você sabe o que é engraçado, Tommy, é que seu pai concordou com o acordo antes de você. Seu pai está mais confiante do que você.” Mas a cereja no topo foi John Fury dizendo: