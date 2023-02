Boxe: Jake Paul pronto para o desafio mais difícil contra Tommy Fury, que não o leva a sério

Jake PaulA carreira pouco ortodoxa de boxe no boxe pode estar prestes a ficar séria.

O influenciador do YouTube que virou lutador premiado enfrentará um boxeador profissional reconhecido pela primeira vez no domingo, quando enfrentará Tommy Furyo meio-irmão do campeão mundial dos pesos pesados ​​Tyson Fury.

Desde que se aventurou no boxe em 2018, Paul lutou contra um colega influenciador, um ex-jogador de basquete da NBA e três lutadores de MMA. Ele venceu todas as vezes, construindo sua marca já robusta no processo.

Fighting Fury é amplamente considerado um avanço e o WBC, que está sancionando a luta, o reconhece. De fato, se Paul, de 26 anos – um fenômeno de mídia social loiro e barbudo – vencer, ele terá um lugar garantido no ranking mundial do WBC no peso-cruzeiro.

“Jake tem dedicação e respeito ao esporte”, disse o órgão sancionador, “e o WBC não tolerará discriminação contra ninguém. Ele merece as oportunidades que qualquer outro boxeador tem.”

Dificilmente é um movimento que será popular entre os tradicionalistas do boxe.

Então, novamente, Paul não está exatamente operando nesses círculos ou tentando agradar a esse grupo demográfico. Ele abriu um caminho muito diferente no mundo do boxe e está obtendo sucesso, já que a luta contra Fury ganhou status de pay-per-view e é considerada grande o suficiente para ser hospedada por muito dinheiro em Diriyah, Arábia Saudita.

Tornar-se um boxeador campeão mundial é seu objetivo final

Paul, que alcançou a fama postando vídeos do Vine e como ator no programa do Disney Channel Bizaardvark, ingressou no boxe profissional em 2019 e disse que está “o mais sério possível” sobre o esporte. Ele diz que tem uma equipe de 30 pessoas apoiando seu treinamento, que é feito principalmente na base do nativo de Cleveland, em Porto Rico.

“Porque minha vida está em risco”, disse ele ao jornal britânico The Independent antes da luta contra o Fury, “então não vou levar isso a sério”.

Tornar-se um campeão mundial de boxe é seu objetivo final, mesmo que esse objetivo pareça ainda mais remoto com a notícia em janeiro de que Paul assinou um contrato com a Professional Fighters League em artes marciais mistas.

Certamente Fury não leva seu oponente a sério como boxeador.

“É como dizer que um porco vai voar, não é?” Fury falou sobre as ambições de Paul de se tornar um titular mundial.

“Vou dar uma lição a Jake Paul… vou mostrar a ele que ele não pode simplesmente pegar um par de luvas e dizer: ‘Vou ser campeão mundial’.”

Fury também tem uma história interessante, e não apenas porque ele é o meio-irmão de um dos boxeadores mais famosos do mundo e vem de uma família de lutadores sem luvas.

O britânico de 23 anos realmente fez seu nome ao aparecer no Love Island, um reality show de namoro, em 2019. Isso o forçou a suspender sua carreira no boxe por nove meses – ele havia lutado apenas duas vezes até então – e ele agora é casado com uma influenciadora britânica de mídia social, Molly-Mae Hague, com quem Fury terminou em segundo lugar em Love Island.

Fury tem um recorde de boxe de 8-0, mas nunca lutou mais de seis rodadas em uma única luta. Nesse sentido, ele também está dando um passo para o desconhecido neste fim de semana, certamente no que diz respeito ao apelo global de seu adversário. Paul tem 4,5 milhões de seguidores no Twitter e 22 milhões de seguidores no Instagram.

A luta foi inicialmente marcada para dezembro de 2021, mas Fury teve que desistir por causa de doença e lesão, e novamente para agosto de 2022, apenas para Fury desistir novamente devido a problemas de viagem para os Estados Unidos.

Será realizado em oito rodadas e Tyson Fury deu a seu meio-irmão uma espécie de ultimato antes da luta peso-casado.

“Espero que Tommy o acerte”, disse ele à estação de rádio britânica talkSPORT. “Se não o fizer, pode ficar na Arábia Saudita.”