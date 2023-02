Boxe: Jake Paul recebe a melhor notícia de sua carreira no boxe: derrotar Tommy Fury o classifica

Edesde que começou a treinar esportes de combate na adolescência, Youtuber Jake Paul estabeleceu uma meta para se tornar um grande boxeador. Ao mesmo tempo, ele fazia malabarismos com seu negócio de criação de conteúdo múltiplo que dirige há anos. Ele faz parte de dois irmãos que podem ser considerados entre os criadores de conteúdo mais famosos do mundo. Ambos amam esportes de combate, mas os dois seguiram caminhos ligeiramente diferentes. Este objetivo torna-se uma realidade esta semana como Presidente do Conselho Mundial de Boxe (WBC), Mauricio Sulaiman fez um anúncio chocante sobre o próximo Jake Paul vs. Tommy Fury lutar. Derrotar o irmão Fury o levará a uma vaga no ranking do Divisão Cruiserweight do WBC.

Isso é o que Sulaiman tinha a dizer de acordo com o glóbulos brancos website: “O presidente do WBC, Mauricio Sulaiman, confirma que se Jake Paul vence sua próxima luta contra Tommy Fury, o Comitê de Julgamento do WBC o colocará na divisão Cruiserweight. Jake Paul está próximo do WBC há vários anos, começando com o primeiro evento promovido no Reino Unido quando seu irmão Logan lutou contra KSI. Naquela noite, Jake ganhou o cinturão amador do WBC em lutas preliminares. Jake tem dedicação e respeito pelo esporte.

“O WBC não vai tolerar discriminação, eles merecem as oportunidades que qualquer outro boxeador tem. Ele mostrou poder de soco e habilidades aprimoradas e um queixo sólido. Tommy Fury é um claro desafio para Paul em uma luta entre dois boxeadores profissionais invictos. Jake se inscreveu para o programa de testes VADA Clean Boxing, outro forte motivo para apoiar sua postura como boxeador. No dia 26 de fevereiro, em Diriyah, na Arábia Saudita, Jake Paul enfrentará Tommy Fury em uma luta muito aguardada e será promovida pela Skill Challenge Entertainment em um evento apelidado de ‘A Verdade’.”

A oportunidade que Jake Paul estava procurando

Desde que começou a lutar boxe na eliminatória do retorno de Mike Tyson contra Roy Jones Jr., Jake Paul melhorou exponencialmente suas habilidades no boxe. Primeiro, ele eliminou completamente o ex-jogador da NBA Nate Robinson. Depois vieram as lutas contra ex-estrelas do UFC, como Tyron Woodley ou Ben Askren. No entanto, sua luta mais recente contra o lendário Anderson Silva é o que lhe deu essa nova oportunidade. Vencer TOmmy Fury quebrará essa barreira entre o boxe e o chamado boxe das celebridades. Jake Paul está fazendo história neste esporte, gostemos ou não.