Boxe: Jake Paul revela que falou com Francis Ngannou sobre ingressar em sua empresa de promoção

Aparte da vida de boxe de celebridade que leva, Youtuber Jake Paul também está começando a se aventurar na promoção de novos lutadores de diferentes modalidades. No momento, ele só pratica boxe, mas revelou que está perseguindo Francis Ngannou para se tornar parte de sua empresa de promoção chamada Most Valuable Promotions. Atualmente, esta empresa já contratou a campeã indiscutível Amanda Serrano, que é sem dúvida uma das melhores boxeadoras do mundo. Paul também contratou Ashton Sylve, de 19 anos, e outra boxeadora Katie Taylor, que tem 112-0.

Mas os planos de Jake Paul são atrair Francis Ngannou como um atleta de esportes de combate multidisciplinar para sua empresa de promoção. Se eles começarem a trabalhar juntos, ake Paul não está apenas planejando representar Ngannou quando ele entrar no boxe, mas também fazer algo relacionado ao MMA no futuro. Francis recentemente renunciou ao título dos pesos pesados ​​e encerrou seu relacionamento com o UFC para buscar novas oportunidades mais lucrativas para ele e sua família. Ele já falou sobre a possibilidade de lutar Tyson Fury e Deontay Wilder também mencionou que adoraria lutar contra Francis no futuro.

Jake Paul pode aproveitar as chances de Dana White em contratar Ngannou novamente para sempre

Falando ao TMZ Sports, Jake Paul revelou seus planos de possivelmente assinar com Francis Ngannou e continuar com Dana White. Isto é o que ele disse: “Nós conversamos. A equipe de promoções mais valiosas, conversamos com Francis e achamos que podemos fazer um ótimo trabalho para ele. Compartilhamos a mesma visão em muitas coisas. Espero que Francis veja isso também, mas independentemente disso, sempre estaremos lá para apoiá-lo. Tenho trabalhado em algo no MMA. Francis é um grande cara e acho que há muitas oportunidades para nós juntos.”