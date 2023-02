Boxe: Jake Paul vs Tommy Fury: Quando, onde e em que formato?

Tele luta entre Jake Paul e Tommy Fury finalmente acontecerá em 26 de fevereiro em Riyadh, na Arábia Saudita. Essa é uma luta que já sofreu vários cancelamentos e que representa um passo importante na carreira do youtuber, que, se vencer, pode garantir uma vaga no ranking peso-cruzeiro do Conselho Mundial de Boxe.

Semana passada, Maurício Sulaimanpresidente da glóbulos brancosrevelou que uma vitória sobre Fury lhe daria uma vaga no ranking.

“O WBC não vai tolerar discriminação, ele merece as oportunidades que todos os outros boxeadores têm. Ele mostrou poder de soco e melhores habilidades e um queixo sólido”, disse Sulaiman.

“Tommy Fury é um claro desafio para Paul em uma luta entre dois boxeadores profissionais invictos.

“Jake se inscreveu no programa de testes VADA Clean Boxing, outro motivo importante para apoiar sua postura no boxe.”

Em 26 de fevereiro em Diriyah, Arábia Saudita, Jake Paul enfrentará Tommy Fury em uma luta muito aguardada e será promovida pela Skill Challenge Entertainment em um evento apelidado de ‘The Truth’.

Quantos rounds vai durar a luta entre Jake Paul e Tommy Fury?

A luta, que gerou grande expectativa em todo o mundo, terá o criador do conteúdo enfrentando um adversário que pertence a uma linhagem familiar do boxe, encabeçada por Tyson Fury.

A duração da luta será de oito rounds, tem cláusula de revanche e o limite de peso será de 185 libras, a fim de atender o cruiserweight e ser elegível para inclusão no ranking WBC

“Chegou o momento da verdade. Em 26 de fevereiro, entrarei no ringue contra um ‘lutador de verdade’ com um recorde de 8-0 de uma família lutadora e mostrarei ao mundo a verdade sobre quem é o lutador Jake Paul”, disse Jake Paul em um comunicado.