Boxe: Jake Paul vs Tommy Fury: Tudo o que você precisa saber sobre ‘A Verdade’ e o debate que ela gera: é boxe de verdade?

Tommy Fury e Jake Paul se enfrentam no dia 26 de fevereiro, em Riad, na Arábia Saudita. Esta luta representa um passo importante na carreira do YouTuber.

Caso vença, ele poderá ganhar um lugar no ranking dos pesos-médios do Conselho Mundial de Boxe. Isto é o que o presidente do WBC, Maurício Sulaimanrevelou na semana passada.

“O WBC não vai tolerar discriminação, ele merece as oportunidades que todos os outros boxeadores têm. Ele mostrou poder de soco e melhores habilidades e um queixo sólido”, disse Sulaiman.

“Tommy Fury é um claro desafio para Paulo em uma luta entre dois boxeadores profissionais invictos.

“Jake se inscreveu no programa de testes VADA Clean Boxing, outro motivo importante para apoiar sua postura no boxe.”

É boxe adequado?

No entanto, a próxima luta gerou alguma polêmica no mundo do boxe, já que vários boxeadores acreditam que lutar contra YouTubers é uma zombaria do esporte.

“Essa luta só vai mostrar que Jake Paul não é um boxeador profissional e você não pode misturar o boxe do YouTube com o boxe profissional”, Fúria disse à BBC.

Promotor Eddie Hearn afirmou que está interessado em números, mas não considera o boxe do YouTube como um boxe adequado.

“O boxe do YouTube é interessante”, ouvir disse em entrevista à BBC.

“Eu fiz Logan Paul contra KSIeu vi os números em primeira mão.

“Mas eu luto com isso porque provavelmente sou um fã de boxe mais antiquado e hardcore e não era para mim.

“Isso não significa que não crie interesse. É entretenimento. Mas eu nem mesmo vejo o boxe no YouTube como boxe, apenas vejo como um formato de entretenimento.”

No entanto, ouvir continuou enfatizando que os YouTubers podem ensinar várias lições aos boxeadores e seus promotores, incluindo maneiras de melhorar sua imagem.

“Esses YouTubers são tremendos autopromotores”, ouvir diz.

“Eles passam o tempo todo construindo sua própria plataforma individual e se envolvendo e interagindo com fãs e clientes diariamente.

“Seja boxe ou YouTube, pessoas gostam de personagens, pessoas gostam de personalidades, pessoas gostam de confronto.

“Podemos aprender que os lutadores precisam construir seu perfil, precisam construir sua plataforma, precisam interagir, por meio de sua empresa de promoção e gastando tempo com eles mesmos”.