Boxe: Juan Manuel Marquez descarta luta de exibição com Manny Pacquiao

Emesmo que já se passaram onze anos desde Juan Manuel Marquez última luta Manny Pacquiao em um ringue, a lenda filipina e seu maior adversário é não estou interessado em uma revanchenem mesmo em ambiente expositivo.

“Não seria uma luta de exibição, concorda? Com ​​a coragem que isso me traz e depois do que aconteceu comigo, essa luta não seria uma exibição. Subiríamos para matar de novo. Acho que não , esse capítulo foi encerrado”, disse o ex-campeão mundial JJuan Manuel Márquez.

Marquez está atualmente visitando a Cidade do México para realizar uma performance de boxe ao lado de outra lenda Humberto Chiquita González esta quarta-feira.

“Queimei minha última pólvora na minha última luta aos 41 anos, mas não sou de exibições, se entro no ringue é para lutar e dar um grande show… Acho que acabou a história com o Pacquiao, já fizemos. Não há mais nada a provar, o que tinha que ser feito foi feito “, acrescentou.

A rivalidade entre Juan Manuel Marquez e Manny Pacquiao

Durante suas carreiras, pacman e Srquez caminhos cruzados quatro vezes. Primeiro em 2004 que resultou em empate, depois em 2008 quando Márquez perdeu por decisão dividida, depois em 2011 quando o filipino venceu novamente por decisão majoritária e finalmente em 2012 quando Juan Manuel venceu ao nocautear o filipino com um contra-ataque que foi apelidado de como um dos socos mais devastadores da história no sexto round.

Com toda essa história para trás, Mrquez afirmou que dividir um ringue com o outro exigiria um empate no placar, já que ambos são excelentes atletas e teriam dificuldade em superar a animosidade.