Boxe: Juan Manuel Marquez tem uma mensagem para Saul Alvarez: ‘Eu adoraria ver Canelo lutar contra Benavidez’

Saulo “Canelo” Álvarez não revelou seus planos para 2023, mas há muita especulação sobre quem ele lutará a seguir e quando o fará, depois de passar por uma cirurgia no pulso esquerdo antes do final do ano após derrotar Gennady Golovkin em setembro.

Juan Manuel Marquez falou sobre o próximo adversário de Canelo



agora outro mexicano lenda do boxe entrou na conversa e expressou seu desejo de ver canelo enfrentar um lutador que vem clamando por uma oportunidade no campeão multi-divisão.

boxeador aposentado, Juan Manuel Marquezamaria ver canelo lutar em México este ano, pois está curioso para saber como as pessoas reagiriam à notícia, principalmente depois de tanto tempo sem uma luta importante no mexicano solo.

Juan Manuel Marquez quer essa luta antes da revanche do Bivol

Mas o mais importante, ele gostaria de ver Alvarez face David Benavidezluta que pode ser obrigatória caso consiga vencer Planta Calebe em sua próxima luta.

“Eu gostaria de vê-lo enfrentar Benavidez, Benavidez é o contendor número um, o desafiante oficial. Ele é um lutador mexicano-americano, por que rodeios, essas são as lutas que queremos ver, que os fãs querem ver.”

Ele então disse que preferia ver essa luta acontecer antes de uma revanche entre canelo e Dmitry Bivol.