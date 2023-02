Boxe: KSI critica Jake Paul após derrota contra Tommy Fury: Só estou fumando naquele maço de Jake Paul

KSI não se conteve ao falar sobre Jake Pauldesempenho do americano foi derrotado por Tommy Fury em decisão dividida na noite de domingo.

O YouTuber britânico, que também luta boxe, foi um grande espectador da luta na Arábia Saudita e compartilhou seus pensamentos após o evento, para a alegria de seus fãs.

Fúria venceu a partida com scorecards 75-74 Paulo76-73 Fúria76-73 Fúria. Paulo revelou que não gostou do placar após a luta, principalmente após derrubar o adversário na lona no oitavo round, mas Fúria disse que escorregou.

KSI gostou de ir ao Twitter durante a luta, primeiro dizendo: “Jake Paul tentando copiar meu bounce lmao. O engraçado é que ele não tem ideia do que está fazendo com isso.”

O membro do Sidemen estava no ringue para a luta com Logan Paulirmão de Jake e parceiro comercial da KSI.

Ele postou um vídeo da briga fingindo fumar antes de dizer: “Não liga pra mim, só fumando naquele Jake Paul pacote.” Ele então riu: “Honestamente, Jake… lixo. Fúrialixo.”

Ele tinha realmente apoiado Paulo para vencer financeiramente, porém, tendo feito uma aposta no sábado que não foi significativa devido à sua riqueza.

“Certifique-se de vencer, companheiro, @JakePaul. Preciso ganhar o máximo de dinheiro possível para quando eu mesmo conseguir nocautear você”, ele twittou.

Paulo disse após a luta: “Todo o respeito tommy, ele ganhou. Não me julgue pelas minhas vitórias, me julgue pelas minhas derrotas.

“Vou voltar e pegar a revanche. Foi uma grande luta, uma luta acirrada. Não sei se concordo com os juízes. Levei 10-8 rodada duas vezes. É o que é, mas eu’ Já venci na vida.

“Ganhei de todas as maneiras, tenho uma família incrível, amigos incríveis e uma ética de trabalho incrível. Honestamente, me senti desanimado, fiquei muito doente duas vezes neste acampamento e machuquei meu braço, mas perdi, Não estou dando desculpas. Não foi minha melhor performance.”