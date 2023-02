Boxe: Leigh Wood e Mauricio Lara disseram tudo o que tinham a dizer durante a pesagem, tapas e tudo

Mauricio “Bronco” Lara e Leigh Wood se entenderam perfeitamente na pesagem de sexta-feira, já que havia muita tensão entre os dois lutadores, tanto que houve até alguns tapas durante o confronto.

Toda a tensão acumulada começou a ser liberada após a cerimônia de pesagem, pela qual os dois lutadores passaram sem complicações com idênticos 126 quilos.

Bronco Lara e Leigh Wood levaram a pesagem para o próximo nível

O campeão dos penas da WBA e o desafiante se enfrentaram na terça e quinta-feira, mas não houve grandes complicações.

Porém, nesta sexta-feira, a situação esquentou, primeiro com uma luta corpo a corpo muito intensa em que Bronco Lara avisou Leigh.

Ficaram frente a frente por quase 30 segundos, com olhares ameaçadores e Bronco Lara lançando advertências para Wood, que no final também soltou a tensão e respondeu a Lara.

Ao final da luta, eles se viraram para as câmeras e para a torcida para se despedir, enquanto Leigh Wood estava a centímetros de vantagem sobre o Bronco, deu um empurrão no braço esquerdo do campeão.

A reação do pessoal de segurança foi imediata quando eles intervieram e a cerimônia de pesagem terminou.

Mauricio apenas sorriu e disse que vai nocautear Leigh Wood para se proclamar o novo campeão mundial.

Bronco Lara está confiante de que será o novo campeão, aconteça o que acontecer

Em uma de suas últimas declarações, Leigh Wood disse que era o diabo, mas Bronco não tem medo dele.

“Ele diz que é o diabo, mas eu gosto de pegar o diabo pelos chifres e enterrá-lo em sua própria casa”, disse Bronco Lara. “Venho bem preparado, venho para tudo, para ser coroado sim ou sim.”

“Foi desrespeitoso”, disse Wood. “É realmente muito estranho. Ele disse que eu fingi minha lesão, mas as pessoas vão ler e acreditar. Isso é uma motivação extra para fazer mais repetições, mais segundos, aquele empurrão extra. Não vou mentir, ele me fez um favor .”