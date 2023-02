Boxe: Manny Pacquiao volta a lutar contra Conor Benn

Despiar o resultado oficial do Conor Bennos testes de drogas fracassados ​​de se tornarem públicos, as negociações para uma luta com Manny Pacquiao ainda estão em andamento.

Antes de sua infeliz batalha contra o adversário doméstico Chris Eubank Jr. em agosto passado, Benn, 26, falhou em dois testes de drogas.

O destruidor pensou que o resultado do teste inicial para a droga ilegal clomifeno, que deu negativo, era “defeituoso”, mas depois ele testou positivo para a mesma droga em um teste subsequente.

Enquanto estava sendo investigado, o boxeador britânico renunciou à sua licença britânica de boxe. Ele vem tentando limpar seu nome há meses, consultando um médico e um advogado. O documento de 270 páginas fornecido pela equipe de Benn que afirma sua inocência foi objeto de uma investigação de um mês pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC).

Maurício Sulaimanpresidente do WBC, afirmou que Benn não está suspenso de forma alguma e tem permissão para competir. Eddie Hearna cabeça do boxe de sala de lutarevelou que as primeiras negociações para uma luta entre Benn e Pacquiao já começaram.

“Eu não ficaria surpreso em ver Conor Benn lutando contra Manny Pacquaio a seguir, mas não está assinado. Houve algumas discussões, pequenas discussões”, disse Hearn ao Rei do Boxe Mídia.

O retorno de Pacquiao ao boxe

Depois Yordenis Ugas derrotou Pacquiao em agosto de 2021 pelo Campeonato meio-médio da WBA, o ex-campeão mundial peso oito Pacquiao declarou sua aposentadoria profissional. Em uma partida de exibição contra YouTuber e “especialista em artes marciais” DK Yoo em dezembro do ano passado, o ícone do boxe voltou aos ringues.

Benn tem 21 lutas profissionais em seu currículo e está ansioso para voltar ao ringue depois de receber o sinal verde. Hearn expressou sua raiva pela investigação prolongada sobre as falhas no teste de Benn e afirmou que o britânico pode competir sem que uma decisão formal seja tomada.

“Ele está de volta aos treinos, quer lutar e estão sendo informados de que pode lutar”, disse Hearn. “Estamos meio que segurando ele para essa decisão, ele está dizendo ‘Bem, se este documento mostra minha inocência e uma comissão vai ver esse documento e me licenciar, estou pronto para lutar’. Minha pergunta para a situação é, em em que ponto dizemos que basta esperar e é hora de lutar novamente?”