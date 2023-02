Boxe: Mike Tyson sugere que Ngannou tem chance contra Tyson Fury: Tudo é possível

Clutador amerooniano Francisco Ngannou recebeu algum apoio de Mike Tyson antes de sua possível luta de boxe contra Tyson Fury.

Ngannou recentemente se despediu do mundo das artes marciais mistas enquanto era o campeão dos pesos pesados ​​do UFC. Ele quer entrar no mundo do boxe com grandes lutas atualmente sendo negociadas contra adversários como Fury ou Deontay Wilder.

Muitos foram rápidos em alertar Ngannou sobre entrar no mundo do boxe contra adversários de elite, em vez de em lutas mais fáceis, mas Tyson deu-lhe apoio enquanto conversava com o TMZ.

Tyson contado Ngannou que ‘tudo é possível’, o que implica que não é a pior ideia tentar lutar contra alguém como Fury logo de cara.

Ngannou passou mais de oito anos no UFC e depois Tyson Fury disse que queria enfrentá-lo em uma gaiola, ele estava em negociações, mas seria para entrar no boxe profissional.

Luta mais selvagem é mais provável para Ngannou

A luta contra o Rei Cigano pode ter que esperar, pois já existe um acordo verbal para que o Predador faça sua estreia no boxe com Deontay Wilderque reconheceu seu interesse na luta.

“Quando o conheci no UFC Apex em Las Vegas, ele estava falando sobre fazer isso naquela época, ainda estou interessado nisso e adoraria ir à África para essa luta”, disse. mais selvagem disse Trill Boxing Talk.

“Quando ele estava com [UFC president Dana White], eu e Dana sentamos e conversamos sobre isso. Quando ele trouxe a ideia para mim, todo o ditado era ‘se render dólares, faz sentido’.

“Isso é tudo que eles precisam saber. Eu sei que ele está fazendo suas próprias coisas e estou orgulhoso dele por seguir seu coração, fazendo o que ele sente.

“Eu até pensei nessa ideia”, continuou ele. “Eu disse ‘tudo bem, vamos fazer um acordo de duas lutas. Todo mundo sempre vem para o boxe, vamos fazer isso; você vem para a minha merda, eu vou para a sua.”