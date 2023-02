Boxe: Oficial: Canelo Alvarez lutará em maio no México: “Vou defender todos os meus títulos no lugar onde nasci”

Canelo Alvarez informou nas redes sociais que seu retorno aos ringues será no próximo mês de maio em Jalisco, México. O campeão mundial dos supermédios disse que defenderá todos os seus cinturões. O evento fará parte das comemorações dos 200 anos do estado de Jalisco.

Canelo Alvarez postou um vídeo em sua conta do Instagram junto com o governador de Jalisco, Henrique Alfaro, onde anuncia que lutará em maio, embora não tenha revelado o adversário nem a data exata da luta.

“Estou pronto para voltar para minha casa para defender meus títulos no lugar onde nasci e começar minha história com as pessoas que sempre me apoiaram. Em maio deste ano vou lutar por Jalisco e comemorar com vocês a grandeza da nossa terra”, disse Canelo no vídeo.

Já havia rumores de que canelo lutaria em Jalisco, foi dito que o local seria o Akron Stadium do Chivas, mas pessoas próximas ao time negaram a notícia. No entanto, o Estádio Jalisco surgiu como local, embora ainda não tenha sido confirmado, seria o local que levaria vantagem sobre os demais.

Quem pode ser o adversário de Canelo?

John Ryder tem sido apontado como um possível adversário para Canelo Alvarez, o promotor Eddie Hearn o mencionou várias vezes, mencionando até o México como local de encontro. Hoje, após o anúncio de Canelo, o nome do lutador britânico ganha mais força, além de ser o WBO desafiante obrigatório.

Ryder é um boxeador com um recorde de 32 vitórias, 18 nocautes e cinco derrotas.

Caneo volta a lutar no México após 11 anos

Canelo Alvarez pisou pela última vez no ringue no México contra o porto-riquenho Kermit Cintron em 26 de novembro no Plaza de Toros Mexico, na Cidade do México. E em sua terra natal, Jalisco, ele lutou no mesmo ano, mas em 18 de junho contra Ryan Rhodes na Arena Vicente Fernández.

Seu retorno a México depois de tantos anos é uma boa notícia para os torcedores astecas, Canelo se tornou um dos grandes ídolos do esporte mexicano. A previsão é que o local onde lutará esteja lotado.