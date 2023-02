Boxe: Oscar de la Hoya comemora seu aniversário de 50 anos em sua cueca apertada, alguns dizem que é a foto de aniversário mais quente ainda

GO menino mais velho, Oscar de la Hoya, comemorou seu 50º aniversário em sua cueca justa com sua namorada de cueca e causou um grande rebuliço nas redes sociais, pois muitos fãs parabenizaram o famoso boxeador e promotor.

Oscar de la Hoya também foi voluntário na cozinha do Projeto Angel Food

Oscar de la Hoya foi voluntário na cozinha do Projeto Angel Food para retribuir algo à comunidade.

“Parabéns para mim”, escreveu o Golden Boy em sua conta no Instagram, ao lado de uma foto com a namorada, jornalista e modeloHolly Sonders.

“49 nunca pareceu tão bom, seja livre, seja você. Muito mais por vir. Te amo”, comentou Sounders.

Na foto, a namorada dele também aparece de cueca, enquanto dá uma mordida no bolo e o boxeador apaga a vela.

“Você merece todo o bolo que quiser @oscardelahoya”, escreveu a modelo, que também compartilhou suas fotos

Como esperado, os seguidores não se seguraram e deixaram comentários engraçados e parabéns à celebridade.

“Aniversário muito sexy “; “amei as fotos Parabéns Oscar! “; “O casal mais sexy de todos os tempos! “; “Parabéns campeão”, disseram a ela.

Sonders surpreendeu o namorado com este peculiar ensaio fotográfico inspirado em um icônico da revista W estrelado por Angelina Jolie e Brad Pitt, segundo a agência de relações públicas do ex-pugilista, que também passou a manhã de seu aniversário fazendo trabalho voluntário preparando refeições no Projeto Angel Food organização.