Boxe: Oscar de la Hoya quer Andy Ruiz no Golden Boy Promotions

Adepois que surgiram relatos de que Andy Ruiz agora era um agente livre, promotor Oscar de la hoya foi o primeiro a tentar se tornar o novo promotor do ex-campeão mundial dos pesos pesados.

Depois que se soube que ruiz não tem mais nada a ver com o PBC, do pote está tentando adicionar o mexicano às fileiras do Golden Boy.

“Venha comigo, eu vou conseguir grandes lutas”, disse do pote em uma publicação compartilhada pela ESPN’s Salvador Rodríguez.

Andy Ruiz quer uma luta pelo título

ruizo relacionamento de com seu ex-promotor acaba de terminar, então é muito cedo para dizer para onde ele irá.

Mas seguramente do pote e sua experiência vai ajudá-lo a conseguir as lutas que precisa para voltar à elite e em busca de mais uma luta pelo título mundial.

ruiz ganhou fama quando destronou Anthony Joshua dos títulos dos pesos pesados ​​​​WBO, WBA e IBF, que perdeu em uma revanche com o inglês.

Nos últimos três anos, Andy Ruiz só lutou duas vezes, então ele quer uma luta com um adversário de grande nome e lutar por um título mundial novamente.