Boxe: Oscar Valdez aposta todo o seu dinheiro no nocaute de Ryan Garcia sobre Gervonta Davis

Oma das lutas mais esperadas de 2023 é Ryan Garcia contra Gervonta Davisembora a luta ainda não tenha sido assinada, já existem boxeadores que imaginam a luta, um deles é oscar valdezque já deu sua previsão da batalha.

Valdez dividia a academia com Garcia quando ambos pertenciam à Equipe Canelolá o mexicano conhecia bem a forma de trabalho de Ryan e por isso acha que vai vencer “Tank”.

“Eu vou com Ryan, ele vai ganhar. Eu o vi na academia, ele não é apenas o menino bonito que todos pensam que ele é. Ele é rápido, ele tem poder em seus punhos, eu o vi no sparring”, comentou Valdez ao Fighthubtv do You Tube.

“A luta vai terminar em nocaute, pode ser Ryan ou Davis. A luta não vai durar 13 rounds, já vimos o que o “Tank” faz, ele é um monstro. Ryan luta bem contra canhotos e tem bom alcance.”

“Eles não dão o crédito a Ryan, eles o veem como uma influência ou tiktoker, como um youtuber, mas ele é rápido, ele é forte. Eu me inclino mais para Ryan. Já vi o Ryan arremessar vários lutadores na academia”, finalizou.

Oscar Valdez esperando para lutar

Oscar Valdez subiu no ringue pela última vez em 30 de abril de 2022 contra Shakur Stevensono mexicano foi amplamente derrotado no ringue e os juízes deram a vitória ao americano por ampla decisão.

Hoje valdez busca mais uma chance de campeonato, a luta contra “Cowboy” Navarrete já estava programado, mas no final não deu certo. Em vez disso, Navarrete enfrentou Liam Wilson e o nocauteou em nove rodadas. Com esta vitória, Valdez contra Navarrete foi colocado de volta na mesa e deve ser feito em 2023.